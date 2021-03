ELMS: Calendário revisto

Na sequência do anúncio pelo ACO de que as 24 Horas de Le Mans de 2021 foram adiadas para os dias 21-22 de Agosto as 4 Horas de Le Castellet serão antecipadas para os dias 4-6 de Junho.

Originalmente programada para 27-29 de Agosto, uma semana após a data revista para Le Mans, a jornada francesa do ELMS 2021 passará a ser terceira em vez da quarta, inserindo-se no clandário entre Red Bull Ring (14-16 de Maio) e Monza (9-11 de Julho).

O Director Executivo de Gestão de Endurance de Le Mans, Frédéric Lequien, afirmou: “Com a mudança das 24 Horas de Le Mans para Agosto, tomámos a decisão de mudar as 4 Horas de Le Castellet para Junho. Esta mudança permitirá às equipas ELMS que competem em Le Mans prepararem-se para a grande prova, mantendo ao mesmo tempo o calendário geral da época ELMS com um intervalo de 3-4 semanas entre cada prova. Gostaria de agradecer a Stéphane Clair e à sua equipa no Circuito Paul Ricard por trabalharem connosco para acomodar a mudança de data para as 4 Horas de Le Castellet”.

Calendário ELMS 2021 revisado