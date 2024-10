ELMS: Calendário conhecido e Portimão volta a receber a final

Já é conhecido o calendário do ELMS que tem uma grande novidade, mantendo o Autódromo Internacional do Algarve com palco da final da competição.

A temporada de 2025 do European Le Mans Series (ELMS) terá início em abril com o Prólogo e a Ronda 1 no Circuito de Barcelona-Catalunha, seguindo-se as 4 Horas de Le Castellet em maio. Após uma pausa em junho para as 24 Horas de Le Mans, a época recomeça com as 4 Horas de Imola em Itália e continua com a corrida em Spa-Francorchamps em agosto. Em setembro, a penúltima ronda tem lugar em Silverstone, substituindo Mugello, numa visita que não acontecia desde 2019. A época termina em outubro no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal.

Pierre Fillon, Presidente do Automobile Club de l’Ouest: “Mais uma vez, o calendário do European Le Mans Series apresenta uma seleção de circuitos, cada um com uma variedade de desafios para testar tanto o carro como o piloto. O ACO está extremamente satisfeito por ver o ELMS regressar ao Reino Unido pela primeira vez desde 2019, dando aos fãs britânicos um gostinho de Le Mans em casa, em Silverstone.

“O ELMS estabeleceu-se firmemente como a principal série europeia de resistência. Com grelhas de mais de 40 carros, com uma grande mistura de Le Mans Prototypes e GTs, e alguns dos melhores pilotos e equipas de todo o mundo. Parece que a época de 2025 vai oferecer ainda mais.”

Frédéric Lequien, Diretor Geral da Le Mans Endurance Management (LMEM): “Com seis corridas de 4 horas em seis dos principais circuitos da Europa, o calendário ELMS de 2025 proporciona às equipas e aos pilotos estabilidade e desafios diferentes, ao mesmo tempo que promete corridas emocionantes para os nossos muitos fãs em todo o mundo desfrutarem, quer estejam pessoalmente na pista ou a assistir em casa.

“Estamos especialmente satisfeitos por anunciar o regresso ao Reino Unido após uma ausência de seis anos, reintroduzindo um evento que foi sempre muito participado no passado. Os meus agradecimentos a Stuart Pringle e à sua equipa, e estamos ansiosos pelas 4 Horas de Silverstone no próximo mês de setembro. Estamos ansiosos por dar as boas-vindas a todos os nossos concorrentes, parceiros, fãs e meios de comunicação social em 2025.”