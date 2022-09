ELMS: Calendário 2023 confirmado, Portimão mantém-se | AutoSport

O ELMS apresentou hoje o seu calendário para 2023. Serão seis jornadas, com a ronda final a ter como palco o Autódromo Internacional do Algarve.

A temporada terá início em Espanha com os Testes Oficiais e a primeira ronda no Circuito de Barcelona. Os Testes Oficiais terão lugar nos dias 19/20 de Abril, sendo a primeira ronda realizada no domingo, 23 de Abril.

A segunda ronda terá lugar em Itália no domingo 7 de Maio, com o Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari a acolher as 4 Horas de Imola pela segunda vez desde o regresso do local ao calendário ELMS em 2022.

Após uma pausa para as 24 Horas de Le Mans em Junho, que celebrará o 100º Aniversário da prova, o ELMS regressa com as 4 Horas de Le Castellet no domingo, 16 de Julho.

Motorland Aragón tornar-se-á na mais recente adição ao calendário ELMS, com o circuito espanhol a acolher a prova pela noite dentro, no sábado, 26 de Agosto.

Depois, o ELMS regressa à Bélgica para as 4 Horas de Spa-Francorchamps para uma corrida no circuito mais longo e desafiante do calendário, no domingo, 24 de Setembro.

A temporada 2023 terminará com as 4 Horas de Portimão na ‘montanha-russa’ no Autódromo Internacional do Algarve, no domingo, 15 de Outubro.