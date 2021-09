ELMS: calendário 2022 apresentado, época termina mais uma vez em Portimão | AutoSport

O Europeaan Le Mans Series apresentou o calendário de 2022 e as novidades são o regresso de Imola ao campeonato e Hungaroring, com Portimão a receber a última ronda do ano.

O ELMS será, mais uma vez, realizado em seis rondas, cada uma delas com uma corrida de 4 horas por toda a Europa: França, Itália, Espanha, Bélgica, Portugal e, pela primeira vez desde 2013, Hungria.

A temporada terá início em Abril com os Testes Oficiais e a primeira ronda em Le Castellet. Pela primeira vez desde 2016, a ronda italiana da série regressará a Imola em Maio.

Após as 24 Horas de Le Mans em Junho, a segunda alteração ao calendário é o regresso da Hungaroring em Julho. O ELMS passa depois por Barcelona em Agosto, Spa-Francorchamps em Setembro e terminará em Portimão em Outubro.

Frédéric Lequien, CEO do Le Mans Endurance Management, afirmou: “Estamos muito entusiasmados e orgulhosos por apresentar este calendário ELMS de 2022, que inclui mais uma vez Imola e as pistas de Hungaroring. Com seis locais de classe mundial, os concorrentes poderão mostrar os seus talentos que fazem do ELMS uma série tão grande. O popular formato de seis provas de 4 horas foi mantido, o que permitirá que os custos sejam estritamente controlados e garantirá aos concorrentes a melhor competição possível”.

11-12 abril 2022 – Testes Oficiais – Le Castellet (FRA)

17 abril 2022 – 4 Horas de Le Castellet (FRA)

15 maio 2022 – 4 Horas de Imola (ITA)

03 julho 2022 – 4 Horas de Hungaroring (HUN)

28 agosto 2022 – 4 Horas de Barcelona (ESP)

25 setembro 2022 – 4 Horas de Spa-Francorchamps (BEL)

16 outubro 2022 – 4 Horas de Portimão (PRT)