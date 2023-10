ELMS: Bernardo Pinheiro vai estar aos comandos de um LMP3 no ‘Rookie Test’ no AIA | AutoSport

Os trabalhos desta temporada do European Le Mans Series não terminam após a última corrida de domingo da Grande Final que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve. Após o fim da competição europeia, realiza-se o ‘Rookie Test 2023’ na próxima segunda-feira, 23 de outubro, com a participação de 21 carros e algumas novidades para a próxima temporada.

Uma das maiores novidades deste teste vem pelas mãos da AF Corse, que colocará em pista um par dos novos Ferrari 296 GT3 com especificação LMGT3 já em preparação para a introdução da categoria no ELMS da próxima época, estando num deles o português Rui Águas.

Também presente no teste estará o jovem Bernardo Pinheiro ao volante do Ligier JS P320 do Team Virage num dia em que irão igualmente testar o romeno Mihnea Stefan e o britânico George King com quem dividiu o luso o volante do Ligier JS P4 na Ligier European Series neste ano de 2023. Um teste já com olhar sobre o ano 2024 depois de uma época onde o piloto portimonense deu nas vistas nas fileiras da competição promovida pela Ligier.

No pelotão dos LMP2 serão 12 os carros em pista neste teste, com alguns nomes conhecidos ao volante. O vencedor das 24 Horas de Le Mans LMGTE AM de 2013 e campeão internacional do TCR de 2017, Jean-Karl Vernay, junta-se ao líder do campeonato LMP3, Alejandro Garcia, e ao piloto tailandês Carl Wattana Bennett no número 30 da Duqueine para este dia de teste, enquanto Michael Fassbender terá a oportunidade de testar um LMP2, com o ator a pilotar o Oreca nº99 da Proton Competition ao lado do seu companheiro de equipe LMGTE, Richard Lietz, e o até aqui rival do Porsche nº 16, Matteo Cairoli.

A Algarve Pro Racing testará Clement Novalak, de 22 anos, ex-campeão britânico de F3 do BRDC e terceiro classificado à geral no Campeonato FIA de Fórmula 3 de 2021. A equipe portuguesa também testará o piloto da LMGTE Kriton Lentoudis, o grego que estará ao lado do já vencedor no campeonato britânico GT4, Freddie Tomlinson no Oreca nº25 .

O vencedor na série asiática da Le Mans Series e ex-piloto da Michelin Le Mans Cup, Christian Bogle, testará pela Nielsen Racing, enquanto o ex-vencedor do Campeonato dos Emirados Árabes Unidos, Lorenzo Fluxa, testará igualmente um LMP2 com a COOL Racing. A United Autosports USA testará o americano Bijoy Garg, com o campeão LMP3 do IMSA VP Racing SportsCar Challenge 2023 a sentar-se ao volante do carro número 22 .

O atual campeão asiático Le Mans Series LMP3, Vyacheslav Gutak, testará no carro da Team Virage, estando Tim Creswick num LMP3 com a Inter Europol Competition ao lado do canadiano Adam Ali. O dinamarquês Mathias Jakobsen fará testes no RLR MSport.

O ‘Rookie Test’ será realizado em duas sessões de 3 horas na segunda-feira, começando às 10h00 para a primeira sessão, com a segunda começando às 14h00.

LISTA DE PILOTOS NO TESTE, AQUI.