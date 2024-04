ELMS, Bernardo Pinheiro: “Tudo vai ser novo para mim e quero aprender o mais possível”

A primeira ronda do European Le Mans Series (ELMS) no Circuito de Barcelona-Catalunha marca a estreia do jovem piloto Bernardo Pinheiro nos LMP3, que tem como objetivo principal concluir o máximo de voltas possíveis na corrida de 4 horas de duração, para absorver o máximo de conhecimento possível.

Arranca já no próximo fim de semana a temporada 2024 de Bernardo Pinheiro. O vice-campeão do European Ligier Series em 2023 e piloto do Autódromo Internacional do Algarve irá alinhar na recheada grelha do European Le Mans Series integrando o pelotão dos LMP3 com as cores do Team Virage ao lado de Gillian Henrion e Julien Gerbi.

Concluídos os derradeiros testes de preparação da nova temporada já no traçado espanhol, Bernardo Pinheiro faz um balanço positivo dos dois dias de testes em que se concentrou com os seus novos colegas de equipa na preparação do chassi Ligier que irão utilizar e que terá o número 8 ao longo do campeonato. “Os testes decorreram com a normalidade habitual, fomos corrigindo e adaptando o carro ao longo dos dois dias de forma que o mesmo fique o mais ‘acertado’ possível para as particularidades de condução de cada um. Dividir um carro com outros dois pilotos obriga a um equilíbrio de compromisso que se adequa a todos. Sabemos que temos um carro rápido mas também que tudo pode acontecer durante as quatro horas de corrida especialmente num pelotão com mais de 40 carros.’ comentou o piloto de Portimão.

Face à corrida, o algarvio mostra-se naturalmente cauteloso e define como objectivo principal “realizar o maior número de voltas no que será a minha primeira corrida num pelotão tão numeroso. Tudo vai ser novo para mim e quero aprender o mais possível pois sou o ‘rookie’ da equipa, evitar incidentes e ser o mais rápido possível”.

O programa oficial das 4 Horas de Barcelona, a primeira etapa das European Le Mans Series de 2024, tem o seu início na sexta-feira, com a primeira sessão de treinos livres e o Bronze Test. No sábado disputa-se a segunda sessão de treinos livres e a qualificação, ao passo que a corrida terá luz verde às 10h30 de domingo. Toda ação em pista poderá ser seguida em direto no website da competição, contando a corrida com transmissão na SPORT TV4.