ELMS, Bernardo Pinheiro: “Estamos apenas a três pontos dos primeiros e a um ponto dos segundos”

Bernardo Pinheiro enfrenta já no próximo fim-de-semana (24 e 25 de agosto) aquele que é o quarto desafio da sua temporada de estreia no European Le Mans Series. Lado a lado com os seus dois colegas de equipa (Gillian Henrion e Julien Gerbi), ao volante do Ligier JSP 320, o piloto de Portimão irá novamente tentar lutar pela vitória na categoria e reduzir a diferença pontual para os primeiros.

No arranque para a segunda metade do campeonato o piloto do Team Virage regressa ao traçado belga de Spa-Francorchamps onde anteriormente competiu e venceu no pelotão da Ligier European Series.

“Estamos apenas a três pontos dos primeiros e a um ponto dos segundos classificados. O nosso principal objetivo é vencermos o campeonato como equipa e vamos continuar a perseguir esse mesmo primeiro lugar. No ano passado vencemos a segunda corrida na Ligier European Series, mas tudo é distinto este ano. A experiência que tenho do circuito vai ajudar naturalmente, mas agora temos 40 carros na grelha e adversários muito competitivos e uma corrida com quatro horas. Vamos, como sempre, tentar fazer uma boa qualificação e na corrida tentar evitar os incidentes que podem sempre estragar o resultado como nos aconteceu em Paul Ricard.’

Esta quarta corrida do European Le Mans Series realiza-se no próximo domingo dia 25 de agosto e como em todas as etapas deste competitivo campeonato terá quatro horas de duração.