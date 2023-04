ELMS, Barcelona: Miguel Cristóvão no pódio dos LMP3 na vitória à geral da Racing Team Turkey | AutoSport

Miguel Cristóvão e os seus companheiros de equipa do Ligier JS P320 #13 da Inter Europol Competition, Kai Askey e Wyatt Brichacek, conquistaram o terceiro lugar na classe LMP3 nas 4 Horas de Barcelona, primeira prova da temporada do European Le Mans Series. O piloto português arrancou do segundo lugar da grelha e andou pelos lugares da frente da classe até ao final do seu turno de condução. Depois de perderem algum contacto com os líderes da classificação, os pilotos do Ligier #13 conseguiram recuperar até alcançarem a liderança, mas Brichacek não conseguiu aguentar a recuperação do Liger #17 da Cool Racing Ligier (Marcos Siebert/Adrien Chila/Alejandro Garcia) – que foi 2º classificado – e do #31 da Racing Spirit of Leman (Antoine Doquin/Jacques Wolff/Michal Fabien) – que acabaria por vencer a classe numa luta taco a taco com o segundo classificado – e terminou no terceiro posto a 13 segundos do triunfo.

A vitória à geral coube a um LMP2 Pro/Am. A tripulação do Oreca #37 da Racing Team Turkey (Salih Yoluc/Charlie Eastwood/Louis Deletraz) depois de ter de recuperar de uma paragem não programada já a menos de meia hora do final da prova. A liderança fugiu das mãos de Deletraz, que recuperou terreno até alcançar a traseira do #30 que Neel Jani dividiu com Nico Pino e Rene Binder da Duqueine Team e o ultrapassou na curva 7 com uma manobra ousada pela trajetória interior. Jani contentou-se com o segundo lugar à geral, o primeiro entre a categoria LMP2. A Racing Turkey Team venceu à geral e entre os Pro/Am, com o pódio da classificação geral a ser constituído ainda pelo Oreca #83 da AF Corse, também um carro da classe Pro/Am.

James Allen no #25 da Algarve Pro Racing (ainda com Kyffin Simpson e Alexander Lynn na tripulação) liderou a corrida, até que num toque com Laurents Hörr no #28 da IDEC Sport (Paul Loup Chatin

e Paul Lafargue) a meio da corrida o fez perder a oportunidade de vencer a prova. Ficou na caixa de gravilha e levou a um ‘Full Course Yellow’, conseguindo regressar à corrida. Depois do ‘FCY’ o o #34 ultrapassou o #30 pelo primeiro lugar até à sua paragem forçada.

Entre os LMGTE, Ryan Hardwick, Zach Robichon e Alessio Picariello vencerem de forma clara aos comandos do Porsche 911 RSR-19 #16 da Proton Competition.

No restante contingente português, Manuel Espírito Santo terminou no 8º posto dos LMP3 e Pedro Perino no 10º lugar, apesar do Duqueine M30 – D08 – Nissan #04 da DKR Engineering, enquanto Rui Águas foi sexto nos GTE. A Algarve Pro Racing terminou com o Oreca #25 na oitava posição da classificação geral, apesar do incidente que referimos antes, e o #20 (Fred Poordad/Tristan Vautier/Jack Hawksworth) na 14ª posição, sendo oitavo na classe Pro/Am.

