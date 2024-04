ELMS, Barcelona: Manuel Espírito Santo conquista pole position entre os LMP3

Manuel Espírito Santo colocou o Ligier JS P320 nº17 da equipa campeã Cool Racing, que ainda partilha com outro luso Miguel Cristóvão e com Cédric Oltramare, na pole position da classe LMP3 para as 4 Horas de Barcelona, primeira prova da temporada do European Le Mans Series (ELMS), com o tempo de 1:34.761s.

Gillian Henrion, companheiro de equipa de Bernardo Pinheiro no Ligier JS P320 nº8 da Team Virage, alcançou o segundo posto da tabela de tempos na sessão de qualificação dedicada aos LMP3, ficando a 0.253s da marca do piloto português da Cool Raving. Enquanto isso, o Ligier JS P320 nº88 da Inter Europol que Pedro Perino partilha com Kai Askey e Alexander Bukhovtsev, vai arrancar do sexto posto entre o pelotão da mesma classe.

Em LMP2, a categoria principal do ELMS, a United Autosports assegurou a pole position para as 4 Horas de Barcelona, com Ben Hanley a pilotar o Oreca 07 Gibson nº22 com a marca de 1:28.071s, com uma margem de 0.153s à frente de Reshad de Gerus, no Oreca nº28 da IDEC Sport.

De Gerus liderou inicialmente a sessão de qualificação com uma série de voltas rápidas, mas acabou por perder a pole position devido à melhor marca de Hanley. Alex Lynn qualificou-se em terceiro para a equipa portuguesa Algarve Pro Racing com o Oreca nº25, pouco à frente dos dois carros da Cool Racing nesta classe, pilotados por Frederik Vesti e Ritomo Miyata.

Na classe LMP2 Pro-Am, Giorgio Roda garantiu a pole position para a Proton Competition com uma convincente volta de 1:30.816s no Oreca nº77. Este resultado colocou-o 0.533s à frente de Tony Wells no Oreca nº 19 da Team Virage, com John Falb da Nielsen Racing a ficar com o terceiro lugar.

A tripulação do Oreca nº20 da Algarve Pro Racing alcançou o sétimo posto nesta categoria.

Sarah Bovy conquistou a primeira pole position entre os LMGT3, pilotando o Porsche 911 GT3 R nº 85 da Iron Dames, com a marca mais rápida em 1:41.850s, superando o Lamborghini Huracán GT3 EVO2 nº 63 da Iron Lynx com Hiroshi Hamaguchi ao volante, por 0.317 segundos.

