ELMS, Barcelona – Manuel Espírito Santo: “A estratégia nem sempre jogou a nosso favor”
Manuel Espírito Santo começou o ano com um top 5 na sua categoria (Pro AM) na jornada de abertura do campeonato 2026 do ELMS. O piloto da Rossa Racing By Virage protagonizou uma prestação sólida, mas não ficou totalmente agradado.
MES mostrou ritmo para andar entre os mais rápidos, mas a estratégia não sorriu ao carro n.º 19, especialmente na parte final da corrida. Ainda assim, um resultado que acaba por ser positivo, mas longe do que eram as aspirações do jovem piloto:
“O resultado não espelha a nossa performance. A corrida correu bem, apesar de alguns altos e baixos que nos foram fazendo perder e ganhar posições. No meu tempo em pista tinha o Oreca #19 com um bom andamento o que me permitiu rodar nos tempos dos pilotos da frente, o que me deixou satisfeito”, começou por referir.
“No entanto, a estratégia nem sempre jogou a nosso favor. Estivemos durante muito tempo no terceiro lugar, mas viríamos a ceder essas posições já perto do final. Não foi o desfecho ideal, mas extraímos do fim-de-semana o que fizemos de bom e vamos procurar melhor a estratégia de equipa para a próxima corrida em Paul Ricard”, concluiu Manuel Espírito Santo.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI