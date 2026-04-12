ELMS, Barcelona – Manuel Espírito Santo: “A estratégia nem sempre jogou a nosso favor”

Manuel Espírito Santo começou o ano com um top 5 na sua categoria (Pro AM) na jornada de abertura do campeonato 2026 do ELMS. O piloto da Rossa Racing By Virage protagonizou uma prestação sólida, mas não ficou totalmente agradado.

MES mostrou ritmo para andar entre os mais rápidos, mas a estratégia não sorriu ao carro n.º 19, especialmente na parte final da corrida. Ainda assim, um resultado que acaba por ser positivo, mas longe do que eram as aspirações do jovem piloto:

“O resultado não espelha a nossa performance. A corrida correu bem, apesar de alguns altos e baixos que nos foram fazendo perder e ganhar posições. No meu tempo em pista tinha o Oreca #19 com um bom andamento o que me permitiu rodar nos tempos dos pilotos da frente, o que me deixou satisfeito”, começou por referir.

“No entanto, a estratégia nem sempre jogou a nosso favor. Estivemos durante muito tempo no terceiro lugar, mas viríamos a ceder essas posições já perto do final. Não foi o desfecho ideal, mas extraímos do fim-de-semana o que fizemos de bom e vamos procurar melhor a estratégia de equipa para a próxima corrida em Paul Ricard”, concluiu Manuel Espírito Santo.