ELMS, Barcelona – José Cautela: “Vencer na minha estreia supera todas as expectativas”
José Cautela rubricou uma estreia de sonho na jornada inaugural do ELMS 2026. O piloto que este ano representa as cores da Rinaldi Racing venceu na sua primeira corrida em LMP3 nesta competição.
Cautela já tinha provado o sabor do sucesso em LMP3, quando venceu a corrida de Portimão na Le Mans Cup, na sua primeira experiência com estes protótipos. Foi aí que se abriu a porta para o mundo do ELMS e na sua segunda corrida na categoria, segundo triunfo. Uma exibição bem medida do piloto luso, que foi sempre rápido e se manteve nas lutas pelos primeiros lugares.
Os colegas de equipa trataram de concluir o trabalho com sucesso e o triunfo foi festejado efusivamente. No final, Cautela nem queria acreditar no resultado obtido:
“Estou extremamente feliz com este resultado, sinceramente, continuo a tentar processar tudo o que aconteceu. Sabíamos que era uma corrida muito exigente, numa grelha altamente competitiva, mas conseguir vencer logo na minha estreia supera todas as expectativas. É um momento muito especial para mim e um enorme orgulho poder levar Portugal ao lugar mais alto do pódio”.
A próxima jornada acontece em Paul Ricard, com a corrida agendada para o dia 3 de maio.
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