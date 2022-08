ELMS Barcelona, Henrique Chaves: “Esperávamos dificuldades, mas conseguimos pontos” | AutoSport

Não estava no plano um fim de semana fácil para Henrique Chaves. Um BoP desfavorável complicou a vida ao piloto português e à sua equipa. mas no final da corrida de 4 horas em Barcelona, conseguiu somar alguns pontos, com um sétimo lugar.

Depois de todo o trabalho realizado ao longo dos treinos-livres pelo português, os seus colegas de equipa – John Hartshorne e Jonny Adam – e a TF Sport, os homens do Aston Martin Vantage AMR número noventa e cinco tinham a expectativa de lutar pelos lugares do pódio, apesar de arrancarem de décimo primeiro entre os LMGTE. No entanto, desde cedo ficou evidente que o carro inglês era demasiado penalizado pelo BoP imposto para um circuito que não fora talhado para a máquina britânica.

Ainda assim, o trio de pilotos e a TF Sport tudo fez para suplantar o déficit competitivo para alguns dos outros carros, imprimindo um ritmo forte e consistente, ao passo que a equipa aproveitou todas as oportunidades estratégicas.

No entanto, no final, o Aston Martin noventa e cinco cruzava a linha de meta no sétimo posto, ainda que a apenas 14,5s do terceiro lugar após quatro horas de prova e cento e vinte e duas voltas completadas.

Henrique Chaves, que realizou os ‘stint’ finais da corrida, mostrou uma vez mais um ritmo impressionante, recuperando bastante tempo aos carros que circulavam à sua frente, estava conformado com o resultado. “Foi uma corrida difícil! Tentámos tudo estrategicamente, tivemos paragens nas boxes muito boas, e nós, os pilotos, andámos muito depressa. Mas o BoP não nos foi favorável num circuito que já não é muito bom para o Aston Martin. No final, o sétimo lugar acaba por ser um bom resultado e o máximo que nos era possível dadas as circunstâncias”, sublinhou o jovem de Torres Vedras.

Com o sétimo lugar alcançado num cenário bastante difícil, o português e os seus colegas de equipa somaram importantes pontos para a Classificação de Pilotos, mantendo o sexto lugar a oito pontos do terceiro posto. “Era um circuito em que esperávamos dificuldades, mas ainda assim conseguimos somar mais pontos para a luta pelo campeonato. Agora é continuar a melhorar, o John esteve muito bem no final do seu ‘stint’, e penso que na próxima etapa, em Spa, o circuito poderá ser mais simpático para nós”, concluiu Henrique Chaves.

A próxima ronda das European Le Mans Series realiza-se em Spa-Francorchamps no dia 25 de Setembro. Porém, no próximo fim-de-semana o português tem mais uma etapa do GT World Challenge Europe Endurance Cup, que se realiza em Hockenheim, Alemanha.