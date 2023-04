ELMS, Barcelona: Cool Racing faz a pole, sessão atribulada para os portugueses | AutoSport

Já está nos livros a primeira sessão de qualificação para o ELMS 2023. O traçado de Barcelona recebe a jornada inaugural da temporada e a primeira pole ficou para a Cool Racing, com o carro #47 (V. Lomko / R. De Gerus / J. Lopez) a fazer o melhor tempo – 1:29.396. Para os portugueses que se estrearam na competição, foi uma sessão algo atribulada.

Com uma luta interessante pela pole, foi o #47 a levar a melhor sobre o #25 da Algarve Pro Racing (K. Simpson / J. Allen / A. Lynn). A diferença entre os dois primeiros foi de apenas 0.039 seg. O #30 da Duqueine Team (N. Pino / R. Binder / N. Jani) ficou em terceiro lugar. Na categoria LMP2 Pro/Am a pole foi para o #34 da Racing Team Turkey (S. Yoluc / C. Eastwood / L. Deletraz) com o tempo de 1:30.947. O #20 da Algarve Pro Racing (F. Poordad / T. Vautier / J. Hawksworth) ficou com o oitavo tempo.

As atenções lusas estavam nos LMP3, onde Manuel Espírito Santo e Pedro Perino competiam pela primeira vez. Pedro Perino ao volante do Duqueine M30 – D08 #4 da DKR ainda andou pelos lugares cimeiros no início da sessão, mas acabou por ficar com o nono tempo. Manuel Espírito Santo, no Ligier JS P320 #8 da Team Virage (M. Espirito Santo / N. Adcock / M. Jensen) fez o sétimo tempo, mas foi responsável pelo fim prematuro da sessão com uma saída de pista que motivou bandeiras vermelhas, sem consequências para o piloto ou para o carro. O Ligier #13 da Inter Europol Competition (M. Cristóvão / K. Askey / W. Brichacek) de Miguel Cristóvão terminou no segundo lugar, o que abre boas perspetivas para o piloto luso. A pole ficou para o #17 da Cool Racing (A. Chila / M. Siebert / A. Garcia) com o tempo de 1:35.250.

Em LMGTE, pole para o Ferrari F488 GTE Evo #66 da JMW Motorsport (M. Berry / L. Hanafin / J. Lancaster) com o tempo de 1:41.060. O Ferari #51 de Rui Águas (K. Lentoudis / R. Aguas / U. De Pauw) da AF Corse ficou na 10ª posição.

A corrida de amanhã está agendada para as 12 e 30.