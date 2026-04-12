ELMS, Barcelona: Algarve Pro Racing e José Cautela vencem na jornada inaugural

Por a 12 Abril 2026 17:02

A abertura da temporada 2026 da European Le Mans Series em Barcelona não podia ter tido um início mais dramático. Mas a seguir ao drama, veio a emoção da corrida e dos triunfos, especialmente para as cores portuguesas, com a Algarve Pro Racing e José Cautela em destaque.

Logo na primeira volta, um violento acidente de seis carros obrigou à bandeira vermelha e ao recomeço da corrida. Em LMP2, o n.º9 da Proton Competition, o n.º10 da Vector Sport, o n.º47 da CLX Motorsport e o n.º27 da Nielsen Racing ficaram fora da prova. Em LMP3, o n.º4 da DKR Engineering e o n.º68 da M Racing sofreram o mesmo destino. Nenhum dos seis carros voltou à pista.

LMP2

A Forestier Racing by Panis, campeã em título, começou da melhor forma a defesa do cetro. Apesar de acumular 20 segundos de penalizações ao longo da corrida, Esteban Masson, Louis Rousset e Oliver Gray (n.º29, Oreca 07 Gibson) foram os mais fortes quando mais importava. Masson ultrapassou o líder nos derradeiros já perto do fim e cruzou a meta em primeiro, confirmando que a equipa francesa começou a ganhar na jornada inaugural.

O segundo lugar foi para a Inter Europol Competition (n.º34), com Bijoy Garg e Reshad de Gérus a mostrarem grande consistência. O pódio ficou completo com a United Autosports (n.º22), onde Griffin Peebles realizou um stint inicial fulgurante do sexto lugar para o pódio, levando Ben Hanley e Grégoire Saucy a completar o trabalho. A IDEC Sport (n.º18), com Jamie Chadwick, Valerio Rinicella e Laurents Hörr, terminou em quarto. Nota para a má sorte de Jack Doohan (Nielsen Racing, n.º24), que estava encaminhado para o segundo lugar antes de uma falha de suspensão nas fases finais o remeter para o sétimo posto.

LMP2 Pro/Am

A classe Pro/Am teve como grande protagonista a Algarve Pro Racing. O n.º20, partilhado por Malthe Jakobsen, Michael Jensen e Enzo Trulli, venceu a categoria com uma corrida sólida e controlada, terminando em oitavo lugar na classificação geral. A equipa portuguesa lutou pela liderança da classe com a AO by TF (n.º99), com Giorgio Roda a comandar grande parte da prova, mas as sucessivas neutralizações foram cortando a vantagem do adversário até que a Algarve Pro se impôs. O segundo carro da equipa, o n.º25, com Maxwell Kaiser, Tristan Vautier e Jack Hughes, terminou em 16.º lugar geral (nono dos LMP2).

Manuel Espírito Santo, um dos pilotos portugueses em prova, alinhou no n.º19 da Rossa Racing by Virage, partilhando o Oreca 07 Gibson com John Falb e R. Koen, terminando em 13.º lugar na classificação geral, quinto da sua categoria, numa corrida em crescendo por parte da tripulação com uma prestação regular. O segundo e terceiro lugar da Pro/Am foram para a AF Corse (n.º83) e para a Duqueine Team (n.º30).

LMP3

José Cautela foi o grande destaque português em LMP3. O piloto luso, a bordo do n.º5 da Rinaldi Racing (Ligier JS P325 Toyota), partilhou o carro com Alessandro Rodella e Mikkel Gaarde Pedersen e conquistou a vitória na classe, liderando à frente da R-ace GP (n.º85) e da Inter Europol Competition (n.º13), esta beneficiando de uma penalização de um minuto aplicada ao n.º11 da Eurointernational, que caiu para quarto. Uma vitória construída com consistência e estratégia, numa classe muito disputada. Cautela começou bem a corrida e manteve-se sempre na luta pelos lugares da frente, com os colegas a completarem o trabalho. Depois da vitória na primeira corrida em LMP3, na Michelin Cup, no Algarve, nova vitória, agora na estreia no ELMS, num arranque auspicioso.

LMGT3

A classe GT teve um desfecho emocionante. A Proton Competition (n.º75, Porsche 911 GT3 R) venceu com Matt Kurzejewski, Tom Sargent e o veterano Richard Lietz, numa estreia na ELMS para os dois primeiros. A tripulação impô-se ao Mercedes-AMG do Team Qatar by Iron Lynx (n.º62) nas fases finais, após uma longa batalha. A United Autosports (n.º23, McLaren 720S GT3 Evo) ficou em segundo, enquanto a Kessel Racing (n.º57, Ferrari 296 GT3 Evo) roubou o terceiro lugar nos instantes finais ao Mercedes-AMG n.º62, que acabou em quarto.

A segunda ronda da ELMS realiza-se em Le Castellet, a 2 de maio de 2026.

Resultados AQUI

