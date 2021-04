ELMS: As imagens do primeiro teste

O ELMS voltou às pistas para o primeiro dia de testes no Prólogo da competição. As máquinas preparam-se para a época 2021 e para o primeiro desafio, com palco em Barcelona, onde decorrem os testes.

O piloto da equipa WRT Louis Deletraz marcou o ritmo no primeiro dia do teste antes da corrida de abertura da temporada deste fim-de-semana. Deletraz fez o tempo de 1:33.173 durante a sessão noturna de duas horas para colocar o carro nº 41 da WRT no topo da tabela de tempos, após três sessões. O #32 da United Autosports liderou a sessão da manhã e o #26 da G-Drive (onde compete o luso-angolano Rui Andrade) a sessão da tarde. A Algarve Pro Racing ocupou o meio da tabela LMP2 nas três sessões. Hoje teremos mais duas sessões, uma durante a manhã e outra durante a tarde.

