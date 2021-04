ELMS arranca com uma equipa e um piloto portugueses

Arranca no fim de semana de 17 e 18 de abril a ELMS, com um plantel de 42 carros, 16 LMP2, 16 LMP3, 9 LMGTE e 1 ‘carro inovador’. São 29 as nações diferentes representadas na grelha, com pilotos oriundos da Europa, América do Norte e do Sul, Ásia, África, Austrália e Nova Zelândia. Portugal tem este ano uma equipa, como já tinha, a Algarve Pro Racing, e um novo piloto, o luso-angolano Rui Andrade que corre pela G-Drive Racing.

Na LMP2, estão inscritos 16 carros, com 13 equipas diferentes a correr com um Oreca 07 ou um Aurus 01. Os campeões em título, a United Autosports regressa com dois Oreca 07-Gibson. O único piloto da equipa campeã em título presente – o outro é Filipe Albuquerque – é Phil Hanson, que tem a seu lado o campeão da LMP3, Tom Gamble e o sul-africano Jonathan Aberdein. Robert Kubica fará a sua estreia na LMP2 com a equipa belga Orlen Team WRT-

Pietro Fittipaldi, neto do duplo Campeão Mundial de F1 Emerson Fittipaldi, irá correr para a G-Drive Racing em 2021 no #25 Aurus 01-Gibson.

Manuel Maldonado, primo de Pastor Maldonado, fará a sua estreia na ELMS com a United Autosports no nº32 Oreca. Há sete carros elegíveis para a nova classe 2021 LMP2 Pro/Am, para as equipas que apresentam um piloto bronze no seu line up. Em Barcelona serão: #17 IDEC Sport/ #21 DragonSpeed USA / #25 G-Drive Racing/ #29 Ultimate/ #34 Racing Team Turkey/ #37 Cool Racing/ No39 Graff

Na LMP3, 16 carros, com 12 equipas a correr com um Ligier JS P320 ou um Duqueine M30-D08. Os campeões em título, United Autosports procura conquistar o seu 4º título LMP3 em 2021. Os atuais campeões Wayne Boyd e Rob Wheldon juntam-se ao vencedor da Taça Michelin Le Mans, Edouard Cauhaupe. Três equipas da grelha já foram campeãs, atuais ou anteriores: United Autosports, RLR MSport e Eurointernational.

O Vice Campeão Martin Hippe recebe um novo companheiro de equipa, o belga Ugo De Wilde, no #13 da Inter Europol Ligier.

A equipa polaca Virage irá alinhar com Rod Hodes, Garett Grist e Charles Crews, um piloto norte americano.

O vencedor da Le Mans Cup, Michael Benham, regressa ao paddock da ELMS após uma temporada de fora, correndo para a RLR MSport ao lado de Alex Kapadia e Malthe Jakobsen. O campeão da ELMS LMGTE de 2019, Fabien Lavergne, irá competir em LMP3 esta temporada com a equipa francesa MV2S Racing ao lado de Christophe Cresp e Adrien Chila.

O duplo campeão do MLMC LMP3 Laurents Hörr irá correr pela sua equipa campeã, a DKR Engineering no ELMS mais uma vez num dos dois únicos Duqueine M30-D08s. O vencedor da corrida ELMS LMP3 David Droux troca de equipa, correndo este ano com o #8 Graff Ligier ao lado de Eric Trouillet e Sebastien Page.

Na LMGTE, nove carros, com 6 equipas a correr um Ferrari 488 GTE EVO, Porsche 911 RSR-19 ou um Aston Martin Vantage AMR.

Christian Ried estará mais uma vez ao volante de um Porsche, da equipa vencedora de 2020, a Proton Competition e conta com a companhia do antigo campeão FIA WEC LMGTE Pro Gianmaria Bruni e o neozelandês Jaxon Evans. O piloto da Ferrari Miguel Molina corre ao lado do atual campeão MLMC GT3 Rino Mastronardi e Matteo Cressoni, num Ferrari.

Michael Fassbender continua com o seu sonho de competir nas 24 Horas de Le Mans e regressa à ELMS com os seus companheiros de equipa de 2020, Felipe Laser e Richard Lietz no #93 Proton Competition Porsche. O #83 Iron Lynx Ferrari contará mais uma vez com uma equipa de mulheres, com Rahel Frey e Michelle Gatting a ficarem à espera da piloto britânica Esmee Hawkey, que viu o seu manager cometer um erro na inscrição, apresentando-a como piloto bronze, o que não sucede. Agora vão ter de esperar para ver se conseguem um line up de três mulheres…

A Aston Martin volta a integrar a grelha ELMS com a TF Sport, com um carro para Ross Gunn, Ollie Hancock e John Hartshorne.

O campeão de pilotos do ELMS LMGTE de 2017, Jody Fannin, irá correr pela JMW Motorsport, com Andrea Fontana e Rodrigo Sales no Ferrari #66.

Os atuais campeões do FIA WEC LMGTE AM, Francois Perrodo e Emmanuel Collard, irão correr pela sua equipa campeã mundial AF Corse na ELMS esta temporada, com o italiano Alessio Rovera a juntar-se a eles na Ferrari #88.

Por fim, o ‘carro inovador’. Uma inscrição especial da Association SRT41, um Oreca-Gibson com três pilotos com algum tipo de deficiência, o japonês Aoki Takuma, o belga Nigel Bailey e o francês Pierre Sancinena. O projeto é uma ideia de Frederic Sausset, que em 2016 se tornou o primeiro tetraplégico a correr e a completar as 24 Horas de Le Mans. A equipa deveria ter competido nas 24 Horas de Le Mans de 2020 como ‘garagem 56’ mas teve de se retirar devido ao impacto da pandemia da COVID-19 nos seus preparativos.