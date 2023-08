ELMS/Aragón, Manuel Espírito Santo: “É um sentimento de impotência…” | AutoSport

A terceira jornada do European Le Mans teve lugar este fim-de-semana no Circuito espanhol de Aragón e Manuel Espírito Santo esteve ao volante do Ligier LMP3 do Team Virage partilhando a condução com Nick Adcock e Michael Jensen. O jovem piloto português esteve sempre os mais rápidos quer nos treinos livres quer nos cronometrados.

Depois de ter conseguido o terceiro lugar da grelha na qualificação, estava confiante que poderiam conseguir um bom resultado. Mas nem tudo correu como idealizado e isso deixou-o desapontado: “Até à corrida estava tudo a correr bem. Estávamos no terceiro lugar da grelha. Já na corrida, o Michael não conseguiu aguentar a pressão dos adversários e foi perdendo tempo e lugares.

Ficámos muito longe dos lugares da frente e como se não bastasse danificou o lado direito do carro que obrigou a uma paragem de 45 minutos nas boxes para reparações. Quando entrei em pista, era impossível pensar em resultados, mas procurei aproveitar a corrida para ganhar mais experiência e nas 16 voltas que consegui disputar, em todas elas, fui o piloto mais rápido entre os LMP3, o que me deixou satisfeito dadas as circunstâncias.

Mas, hoje não era o nosso dia, fui forçado a abandonar com um problema de motor”, explicou o piloto português.

Sem conseguir traduzir em resultados o desempenho que tem em pista, Manuel Espírito Santo espera fazê-lo o mais breve possível: “É um sentimento de impotência. Estas corridas são feitas em equipa e não estamos todos no mesmo patamar, logo os pilotos mais rápidos têm de compensar os mais lentos. Mas não é uma gestão fácil. Vamos continuar a trabalhar”, concluiu.

A próxima corrida do ELMS acontece a 24 de setembro em Spa-Francorchamps.