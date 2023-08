ELMS Aragão, Miguel Cristóvão: “sem o azar que tivemos, teríamos vencido” | AutoSport

A Inter Europol Competition conquistou com o carro de Miguel Cristóvão a pole position para as 4 Horas de Aragão entre os LMP3 no Motorland, parecendo estar a caminho do triunfo, mas a corrida acabaria por lhes ser madrasta, resultando no abandono do Ligier #13 do luso.

Miguel Cristóvão chegou à quarta ronda da temporada do European Le Mans Series determinado em lutar pelo triunfo da sua classe e foi consistentemente um dos pilotos Bronze mais rápidos em pista. O Ligier JS P320 esteve competitivo, comprovado pela volta que permitiu a conquista da pole position por Wyatt Brichacek, companheiro de equipa do luso.

A confiança de Miguel Cristóvão, Kai Askey e Wyatt Brichacek era alta para a corrida. O piloto português foi quem fez o primeiro turno de condução, centrando a sua atenção na gestão de pneus, rodando confortavelmente no segundo posto – em primeiro seguia um piloto profissional, que só pode fazer um turno durante a corrida, não tendo necessidade de gerir pneus.

No final do ‘stint’ de duas horas, rápido e consistente, a Inter Europol Competition estava numa posição privilegiada para conquistar a vitória. No entanto, já no turno de Wyatt Brichacek e a quarenta minutos do final da corrida, a caixa de velocidades do Ligier cedeu, obrigando ao abandono.

“Foi desapontante! Durante o meu ‘stint’ estive a gerir pneus, mas mantive sempre um ritmo forte, abrindo uma vantagem confortável para os meus perseguidores. O piloto que me passou era ‘Silver’ e a sua equipa não estava na estratégia mais rápida, logo, assumiríamos o comando naturalmente. Penso que, em circunstâncias normais, teríamos vencido, o que torna este abandono ainda mais frustrante. Mas são as corridas”, afirmou Miguel Cristóvão.

Apesar do final desapontante, o português sublinha a performance de toda a equipa, garantindo que, mais tarde ou mais cedo, se traduzirá em triunfos. “Acredito que em Motorland nós eramos a equipa mais forte. A Inter Europol Competition trabalhou muito bem ao longo de todo o fim-de-semana para nos dar um carro competitivo e nós, os pilotos, tirámos partido do seu potencial. Penso que, sem o azar que tivemos, teríamos vencido. Estou muito satisfeito com a minha prestação, estive muito rápido e geri bem os pneus e isso permitiu-me ganhar uma vantagem interessante para os nossos perseguidores. Não tivemos a sorte do nosso lado, acontece, agora vamos olhar para o futuro e tentar vencer o máximo de corridas possível”, concluiu Miguel Cristóvão.

A próxima ronda do European Le Mans Series realiza-se em Spa-Francorchamps entre os dias 22 e 24 de setembro.