ELMS, Aragão: Inter Europol Competition de Miguel Cristóvão conquista pole position nos LMP3 | AutoSport

Wyatt Bricachek, companheiro de equipa de Miguel Cristóvão no Ligier JS P320 – Nissan da Inter Europol Competition na classe LMP3, assegurou a pole position para as 4 Horas de Aragão, prova a contar para o European Le Mans Series.

Na mesma classe, Manuel Espírito Santo vai arrancar do terceiro posto da grelha de partida para a prova.

Entre os LMP2, foi Phil Hanson no Oreca #22 da United Autosports (M. Sato / P. Hanson / O. Jarvis) quem conquistou a pole position. O piloto britânico registou o seu tempo mais rápido em 1:46.822s a dois minutos do final da sessão, mas viu o Oreca #47 da COOL Racing de Jose Maria Lopez ser mais rápido por 0,021s. No entanto, a volta do piloto argentino foi anulada devido a uma violação dos limites da pista, deixando Lopez no quarto lugar.

A sessão de LMP2 foi interrompida com bandeira vermelha antes de qualquer um dos oito carros ter estabelecido um tempo, depois do Oreca #25 da Algarve Pro Racing com James Allen ao volante, ter parado em pista, o que reduziu o tempo da sessão para 11 minutos para o resto do pelotão.

Nos LMP2 Pro/Am, Salih Yoluc garantiu a terceira pole em três tentativas, assegurando a primeira posição na grelha de partida com o Oreca #34 da Racing Team Turkey. O piloto registou o tempo de 1:49.361s, enquanto o Oreca #21 da United Autosports que é partilhado por Filipe Albuquerque, Daniel Schneider e Andrew Meyrick em Aragão, arranca do 10º posto.

Nos LMP3, Bricachek completou a sua melhor volta em 1:52.269s. O Ligier-Nissan #13 lidera a grelha de partida de 12 carros por 0,321s, com o Ligier #31 da Racing Spirit of Leman de Antoine Doquin a registar o segundo melhor tempo.

Na classe LMGTE, Martin Berry assegurou a sua segunda pole position com o Ferrari 488 GTE EVO #66 da JMW Motorsport, registando a sua volta mais rápida na sua última tentativa, com o crono de 1:57.022s.

Rui Águas, piloto do Ferrari 488 GTE Evo #51 da AF Corse arranca do 11º lugar.

A prova tem início hoje às 17 horas em Portugal continental.

