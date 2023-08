ELMS, Aragão, Filipe Albuquerque: “A minha missão foi cumprida” | AutoSport

Filipe Albuquerque regressou este fim de semana ao European Le Mans Series e ajudou o Oreca #21 da United Autosports ao terceiro lugar do pódio das 4 Horas de Aragão na categoria Pro/Am dos LMP2.

Campeão desta série em 2020, Albuquerque foi preponderante para alcançar um resultado que a equipa ainda não tinha conseguido registar esta época. A convite da United para substituir o habitual piloto da equipa, Nélson Piquet Júnior, juntou-se a Daniel Schneider e Andy Meyrock.

A qualificação disputada por Schneider não correu como esperado, tendo o trio de se contentar com o último lugar da grelha. “A qualificação não correu bem ao Daniel e o último lugar da grelha foi o que nos ‘calhou’. Sabíamos que em condições normais seria muito difícil recuperar tantas posições, mas no decorrer da corrida conseguimos tirar partido das entradas dos ‘safety-car’ e fomos ganhando terreno. Quando entrei no carro estávamos na sexta posição. E felizmente, o Oreca estava com uma excelente performance que me permitiu impor um ritmo muito forte e foi sempre a recuperar até ao terceiro lugar. Mais corrida houvesse…”, referiu Filipe Albuquerque.

A satisfação perante um resultado conseguido pela primeira vez esta época para o carro #21 deixou todos muito felizes: “Fiquei muito grato por ter tido a oportunidade de ajudar a equipa a conseguir este feito. Tanto o Daniel como o Andy estavam muito contentes. E essa foi sem dúvida a melhor recompensa para mim. A minha missão foi cumprida. Esta foi uma participação esporádica, mas que me deu um enorme prazer”, concluiu o piloto de Coimbra.

Depois de mais este pódio, Filipe Albuquerque prepara a próxima prova do Campeonato do Mundo de Resistência, que se realiza a 10 de setembro em Fuji, Japão.