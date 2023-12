ELMS apresenta lista com 43 inscritos para 2024, com crescimento do pelotão de LMP2 | AutoSport

Sem espaço no Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC), as equipas privadas que competem com protótipos LMP2 tiveram que procurar os melhores programas para a próxima temporada e o European Le Mans (ELMS) saiu reforçado por essa decisão do Automobile Club de l’Ouest (ACO), promotor de ambas as competições. Conhecida a lista de inscritos com 43 carros, o pelotão da classe maior do ELMS viu aumentar para o dobro os concorrentes.

O ELMS de 2024 terá também 5 pilotos lusos em competição, além da Algarve Pro Racing a lutar pelo título de equipas.

Mais de metade da grelha do ELMS- 22 no total – são inscritos nas duas classes LMP2, passando a ser a maior reunião de protótipos LMP2, exceto as 24 Horas de Le Mans.

A entrada dos Protótipos de Le Mans foi reforçada com 10 carros LMP3 e 11 carros estão inscritos na nova classe LMGT3, com Aston Martin, Ferrari, Lamborghini e Porsche representadas.

Com o ELMS a tornar-se a ‘casa’ dos LMP2 a partir de 2024, o número de inscrições para a categoria passou de 7 para 14 carros, com a equipa campeã Algarve Pro Racing de regresso para defender o seu título e tentar a revalidação. O campeão de 2023, Alex Lynn, terá a companhia de Olli Caldwell e Matthias Kaiser no Oreca-Gibson n.º 25.

A United Autosports, campeã do ELMS de 2020, terá dois carros na categoria LMP2, com o antigo campeão de pilotos do ELMS, Filipe Albuquerque, no Oreca n.º 23, e o campeão do Asian Le Mans Series de 2022, Ben Hanley, no carro n.º 22.

Aos 14 carros em luta na classe LMP2, juntam-se oito carros entre os LMP2 Pro/Am. A Algarve Pro Racing terá um carro na categoria Pro/Am para o piloto grego Kriton Lendoudis, ao qual se juntará o vencedor das 24 Horas de Le Mans LMP2, Richard Bradley.

Entre os dez carros da LMP3, destacam-se a COOL Racing, que vai defender os seus títulos consecutivos em LMP3, com o Ligier-Nissan n.º 17 a ser tripulado em 2024 pelos pilotos portugueses Manuel Espírito Santo e Miguel Cristóvão e pelo suíço Cédric Oltramare.

O atual campeão da Michelin Le Mans Cup LMP3, Julien Gerbi, vai subir para o ELMS com a Team Virage, onde terá como companheiro de equipa o luso Bernardo Pinheiro. A Inter Europol Competition tem um carro na LMP3, pilotado por Kai Askey, Alexander Bukhantsov e Pedro Perino.

A primeira temporada da LMGT3 atrai onze carros para a grelha de carros no ELMS. São seis Ferrari 296 LMGT3, dois Porsche 911 LMGT3 R, dois Aston Martin Vantage AMR LMGT3 e um único Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2.

LISTA DE INSCRITOS, AQUI.