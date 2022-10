ELMS: Alteração na data de Portimão no calendário de 2023 | AutoSport

A corrida das 4 Horas de Portimão, prova do calendário de 2023 do European Le Mans Series, vai realizar-se uma semana depois do previamente anunciado, confirmaram os promotores da série. O ELMS apresentou recentemente o seu calendário para a próxima época com seis jornadas e a ronda final a ter como palco o Autódromo Internacional do Algarve, mas a data da prova lusa foi alterada de 13-15 de outubro para 20-22 de outubro.

As restantes rondas não sofreram qualquer alteração desde o anúncio do calendário de 2023.