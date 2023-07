ELMS, Algarve Pro Racing vence as 4 Horas de Castellet | AutoSport

Primeira vitória absoluta da Algarve Pro Racing na European Le Mans Series. O #25 Kyffin Simpson / Alex Lynn Racing / James Allen Race Driver – venceu em Paul Ricard. Foi uma corrida equilibrada que só se decidiu no final, mas o triunfo foi para a Algarve Pro Racing, que bateu o Team Duqueine, na sequência de uma bela luta a três pela vitória até aos últimos dez minutos de corrida. Louis Delétraz (Racing Team Turkey) perdeu a liderança para James Allen (Algarve Pro Racing) a menos de sete minutos da bandeira axadrezada, enquanto Neel Jani (Team Duqueine) mantinha uma forte perseguição, terminando no segundo lugar.

A Racing Team Turkey venceu a LMP2 Pro-Am. A COOL Racing e a AF Corse completaram o pódio.

A Racing Spirit of Lemans venceu a categoria LMP3 com um Ligier JS P320 – Nissan.

A Proton Competition venceu a classe LMGTE, com Christian Ried e Julien Andlauer a vencerem a segunda corrida consecutiva, depois do triunfo em Monza.

Mais info quando possível.