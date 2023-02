ELMS: Algarve Pro Racing confirma tripulação para 2023 | AutoSport

A Algarve Pro Racing (APR) confirmou a presença para a temporada de 2023 do European Le Mans Series (ELMS) com os pilotos Jack Hawksworth, Tristan Vautier e Fred Poordad que vão competir na classe LMP2 Pro/Am.

A equipa portuguesa passou por momentos complicados ainda antes do início da época passado do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA(WEC), depois da retirada a inscrição da G-Drive, a equipa russa que era operada pela estrutura portuguesa. Os responsáveis da APR foram incansáveis e trabalharam para colocar em tempo recorde a estrutura de novo em pista, mantendo os postos de trabalho. 2023 começou bem, com uma boa prova nas 24 Horas de Daytona do campeonato norte-americano de resistência da IMSA e a equipa garantiu a vitória na primeira prova do Asian Le Mans Series. Depois de terminar a competição asiática, a APR vai ter mais um desafio, o ELMS a que se junta o IMSA com a CrowdStrike.

Jack Hawksworth é piloto de fábrica da Lexus Racing na divisão GTD Pro no campeonato da IMSA e na sétima temporada consecutiva com a Lexus, abre um novo capítulo na Europa competindo pela Algarve Pro Racing no ELMS. Junta-se ao experiente Tristian Vautier e a Fred Poordad, que começou a competir na Ferrari F430 Challenge e na Porsche GT3 Cup entre 2010 e 2013. Embora tenha continuado a competir em solo norte-americano, tanto no IMSA como no GT World Challenge America, Poordad veio ainda a competir nas 12 Horas de Bathurst na Austrália, nas 24H Series e no WEC. O piloto de 58 anos só tinha corrido com máquinas GT até à sua primeira prova em LMP2 nas 24 Horas de Daytona do mês passado.

Foto: JB Photopress/José Bispo