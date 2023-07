ELMS: Algarve Pro Racing brilhou em Paul Ricard | AutoSport

A Algarve Pro venceu em Paul Ricard, e com isso deu um grande impulso quanto á possibilidade de chegar ao título da ELMS.

Este surge após uma meticulosa corrida para a vitória com Kyffin Simpson, Alex Lynn e James Allen em grande plano.

O piloto dos Barbados, Simpson, teve um grande ímpeto desde o início da corrida, tendo subido do quinto lugar da grelha para o segundo lugar da geral nas primeiras três voltas ao Circuito Paul Ricard.

A partir daí, a equipa não parou mais, estabelecendo as voltas mais rápidas e tirando décimos à vantagem de seis segundos do primeiro classificado, o #47 da COOL Racing, até que o grupo da frente parou pela primeira vez.

Simpson tinha ‘pernas’ para todos os seus adversários e o trabalho rápido dos mecânicos da Algarve Pro assegurou que o ORECA 07 #25 liderava com Lynn a fazer a segunda hora.

O ritmo e a consistência de Lynn eram tais que ele se distanciava dos seus perseguidores, mas um Safety Car dizimou a sua vantagem de seis segundos e um momento de abertura que danificou os Goodyear do carro #25 obrigou a uma troca de pneus do lado esquerdo na paragem seguinte, o que lhe custou tempo e posição na pista, que mais tarde recuperou.

O australiano Allen estava em quinto no início de um duplo stint, que o levaria até ao final da corrida, mas, sendo o último dos principais concorrentes LMP2 a ir às boxes para abastecer, acabou por recuperar a terceira posição na pista e a segunda na classe.

Quinze segundos separavam a Algarve Pro da vitória a 30 minutos do fim, mas um furo numa roda do carro #28, então líder da corrida, elevou o #25 ao segundo lugar da geral, com uma visão clara da Racing Team Turkey em P1 e do carro #30 da Duqueine Team, terceiro classificado, também na mira.

Com a intenção de não desgastar o Goodyear dianteiro esquerdo do carro #25 no calor intenso, mas vendo uma oportunidade de ganhar a corrida, a Algarve Pro deu instruções a Allen para forçar o ritmo. Os três primeiros convergiram e a corrida estava a crescer dramaticamente de interesse, até que, a menos de sete minutos do final, Allen passou o ORECA #34 na última curva, começando a 122ª volta lado a lado.

Com a linha interior para a primeira curva de Verrerie, Allen completou a ultrapassagem à saída da Curva 2 e abriu uma distância sobre os seus adversários para selar a vitória, que se segue a triunfos anteriores dos LMP2 e Pro-Am na série e nas 24 Horas de Le Mans, bem como a sucessos recentes no Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 2023.

A equipa de Albufeira ocupa agora o segundo lugar na classificação de Equipas e Pilotos LMP2 do ELMS, com menos oito pontos do que a Duqueine Team, numa altura em que a série e prepara para a sua primeira visita ao MotorLand Aragon, em Espanha, nos dias 25 e 26 de agosto.

O Diretor da Equipa Algarve Pro Racing, Stewart Cox, estava muito contente: “As 4 Horas de Le Castellet do European Le Mans Series foram uma questão de gestão, de comunicação com os pilotos e de fazer o que achámos melhor. O ‘momento’ após o Safety Car a meio da corrida danificou os pneus do #25 e optámos por mudar o lado esquerdo na paragem seguinte, o que nos fez perder a liderança por pouco tempo, mas sabíamos que tínhamos o ritmo para voltar à frente.

“Tivemos de ser inteligentes e não quisemos forçar demasiado, por isso cuidámos um pouco dos pneus para podermos forçar no final. Como resultado, não ficámos muito preocupados quando saímos da última troca de pilotos em quinto e conseguimos a vitória, mas só me vou sentir bem com isso quando ganharmos o campeonato.”

Cox continuou: “Estamos agora em posição de partir e testar no MotorLand Aragon, concentrando-nos nas afinações e no desempenho na qualificação com um só carro. O grande esforço dos nossos engenheiros e mecânicos continua, num esforço para ganhar o título. Estamos a trabalhar a todo o gás porque sabemos que temos todas as ferramentas disponíveis para o conseguir. Quero agradecer aos nossos mecânicos, que fizeram bem em construir um novo ORECA para este evento, depois de termos vendido o carro vencedor das 24 Horas de Le Mans; as peças sobresselentes foram enviadas dos EUA para Portugal há duas semanas e o carro funcionou muito bem”, disse.

Foto: JB Photopress/José Bispo