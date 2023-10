ELMS: Algarve Pro Racing abre fim de semana ‘caseiro’ na frente da tabela de tempos | AutoSport

Estão cumpridas as 3 horas do primeiro treino livre do fim de semana do European Le Mans Series -Grand Season Finale no Autódromo Internacional do Algarve, realizadas esta quinta-feira debaixo de condições climatéricas longe das ideais, com a pista húmida, ventos fortes e uma chuva durante a sessão, com o Oreca nº 25 da Algarve Pro Racing na liderança da tabela de tempos.

Ainda nos primeiros 10 minutos do treino, o Ferrari 488 GTE Evo n51 da AF Corse, com o português Rui Águas aos comandos, saiu de pista na curva 1 e obrigou a uma período de bandeira vermelha. O piloto português estava bem e os fiscais de pista trabalharam arduamente para recuperar o carro e reparar os danos nas barreiras após apenas 15 minutos.

Os líderes do campeonato, a Algarve Pro Racing liderou a tabela de tempos, com James Allen no Oreca nº25 a registar 1m33,898s, apenas 125 milésimas à frente do carro nº21 da United Autosports USA, com a volta de 1m34,023 estabelecida por Nelson Piquet Jr. a ser o melhor LMP2 Pro/Am no final da sessão de 180 minutos. O Oreca nº22 da United Autosports USA foi o terceiro mais rápido e o segundo na classe LMP2, depois de Phil Hanson marcar 1m34,075, apenas 52 centésimos atrás do seu companheiro de equipa. O protótipo nº28 da IDEC Sport e o nº30 da Duqueine Team foram os quarto e quinto mais rápidos na geral e terceiro e quarto na LMP2, com o nº81 da Dragonspeed USA de Sebastian Montoya em sexto e segundo na LMP2 Pro/Am.

A categoria LMP3 foi liderada pelos candidatos ao título, Inter Europol Competition, com o Ligier nº 13 de Wyatt Brichace, companheiro de equipa de Miguel Cristóvão, a conseguir uma volta em 1m38,649, quase meio segundo mais veloz que o nº 12 da WTM da Rinaldi Racing Duqueine pilotado por Oscar Tunjo e mais três décimas de vantagem face ao nº15 da RLR MSport Ligier.

O Aston Martin Vantage AMR nº95 da TF Sport foi o mais rápido dos 12 candidatos da classe LMGTE, apesar de uma penalização de ‘Stop&Go’ de cinco minutos por abuso dos limites da pista. Jonny Adam estabeleceu um tempo de volta de 1m42,409, que foi igualado pelo Porsche nº60 da Iron Lynx de Matteo Cressoni, com o Ferrari nº55 da Spirit of Race de Matt Griffin a ser o terceiro mais rápido, apenas 0,04s atrás. Na verdade, os cinco primeiros carros ficaram separados por apenas 0,085s no final da sessão de 3 horas.

A próxima sessão da ELMS realiza-se amanhã com a qualificação para as 4 Horas do Algarve às 09h50 para a LMGTE. A corrida terá arranque às 14h45. Depois disso, mais uma sessão de treinos livres de 150 minutos (FP2) será realizada na manhã de sábado. Qualificação para as 4 Horas de Portimão na tarde de sábado, seguida da última corrida da temporada 2023 no domingo, às 13h00, com transmissão na SportTV e no canal de YouTube da competição.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: European Le Mans Series / FocusPackMedia – Marcel Wulf