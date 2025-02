ELMS: Afinal Logan Sargeant não vai participar no campeonato

Logan Sargeant, antigo piloto de F1 da Williams, não vai participar na temporada de 2025 do European Le Mans Series com a IDEC Sport em LMP2. Inicialmente previsto para pilotar o Oreca 07 com as cores da Genesis Magma Racing (GMR), ele tinha sido cotado para se juntar à equipa no Hypercar em 2026, ao lado de Pipo Derani e André Lotterer.

Segundo o site endurance-info.com, sua ausência no teste de Barcelona confirma que não fará parte do projeto LMP2 este ano. O seu futuro no desporto automóvel continua incerto: testou um IndyCar com a Meyer Shank Racing no final de 2024, mas a grelha de 2025 já está cheia. Um regresso à F1 através da Cadillac parece improvável, com Colton Herta a ser o favorito.

A IDEC Sport deve agora procurar outro piloto para completar a sua equipa de LMP2, com este programa a servir de preparação para a entrada da GMR nas corridas de hipercarros em 2026.