ELMS, 4H Le Castellet: Pole position para a TDS Racing | AutoSport

Mathias Beche colocou a TDS Racing x Vaillante na pole position para as 4 Horas de Le Castellet, a primeira prova do European Le Mans Series (ELMS). Beche estabeleceu o tempo de 1:43:038s aos comandos do Oreca 07 Gibson #31, sendo o mais rápido entre a classe rainha da competição, os LMP2.

Beche superou o carro #22 da United Autosports por 0,153 segundos, mas foi auxiliado por uma bandeira vermelha na fase final da sessão de qualificação – resultante da paragem em pista do Oreca #40 da Graff Racing – quando Jack Aitken, da Racing Team Turkey, estava numa volta rápida e poderia ter roubado a pole position. Sem possibilidade de melhorar o seu tempo anterior, Aitken terminou a sessão com o quarto melhor tempo, atrás de Louis Deletraz, no carro #9 da Prema Racing.

Ainda entre os LMP2, a Algarve Pro Racing garantiu o décimo posto da grelha para corrida de amanhã com o Oreca #19 pilotado por Bent Viscaal (volta em 1:44.030s a 0.992s do melhor tempo). O segundo carro da equipa – Oreca #47 de John Falb, James Allen e Alexander Peroni não registou nenhum tempo por volta e sairá da 17ª posição da grelha entre os LMP2.

Nos LMP3, o Ligier da RLR MSport, pilotado por Alex Kapadia começou por liderar a tabela de tempos, mas Malthe Jakobsen no carro da Cool Racing foi mais forte na segunda metade da sessão e estabeleceu o melhor tempo (1:49.008s), partindo da pole position na classe.

Nos LMGTE, Memo Gidley, aos comandos do Ferrari 488 GTE Evo da Rinaldi Racing, conquistou a pole position, superando o tempo de Ahmad al Harthy, no Aston Martin Vantage AMR #69 da Oman Racing with TF Sport, nos instantes finais da sessão. O piloto norte-americano estabeleceu a melhor volta em 1:54:755s, garantindo a primeira pole position no ELMS.

Entre os pilotos portugueses, Henrique Chaves (Oman Racing with TF Sport) não esteve aos comandos do Aston Martin Vantage, já que o regulamento prevê que na classe LMGTE apenas os pilotos de categoria Bronze possam sair para a pista na sessão de qualificação. Como tal, foi o companheiro de equipa do português John Hartshorne quem ficou com a responsabilidade de estabelecer a melhor volta no Aston Martin #95. O britânico não foi além do 12º tempo, último da classe, com o crono 1:58.683s.

Já nos LMP3, Guilherme Oliveira esteve ao volante do Ligier JS P320 – Nissan #13 da Inter Europol Competition. O jovem piloto português, que se estreia no ELMS, a meio da sessão de qualificação ocupava o sétimo posto (1:51.277s) e conseguiu pouco depois melhorar o registo e passar a ocupar o quinto posto (1:50.755s), mas conforme os pilotos adversários melhoraram significativamente os seus registos na fase final da sessão, Oliveira terminou em 11º entre os 13 carros em discussão, ainda melhorando a sua marca (1:50.731s).

A primeira corrida do ano do ELMS começa às 10h00 de amanhã e tem a duração de 4 horas.

RESULTDOS COMPLETOS – AQUI.

Foto: JB Photopress/José Bispo