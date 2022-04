ELMS, 4H Le Castellet: Estreia perfeita da Prema Racing; Guilherme Oliveira no pódio | AutoSport

Na sua estreia no European Le Mans Series, a Prema Racing levou de vencida as 4 Horas de Le Castellet no circuito de Paul Ricard. A Algarve Pro Racing conquistou um lugar no pódio, assim como o jovem português Guilherme Oliveira nos LMP3.

Na prova inaugural da época do europeu de resistência, os pilotos da Prema Racing Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg e Lorenzo Colombo (que substituiu o lesionado Juan Manuel Correa nesta ronda) bateram toda a concorrência entre os LMP2, depois de terem passado para a liderança da corrida após a primeira hora.

Bent Viscaal e Sophia Flörsch aos comandos do #19 da equipa portuguesa Algarve Pro Racing terminaram no segundo posto e o #65 da Panis Racing (J. Canal / N. Jamin / J. Van Uitert) fecharam o pódio entre a classe rainha do campeonato.

TDS Racing conquista pole position

Mathias Beche colocou a TDS Racing x Vaillante na pole position depois de estabelecer o tempo de 1:43:038s aos comandos do Oreca 07 Gibson #31. Beche foi auxiliado por uma bandeira vermelha na fase final da sessão de qualificação – resultante da paragem em pista do Oreca #40 da Graff Racing – quando Jack Aitken, da Racing Team Turkey, estava numa volta rápida e poderia ter roubado a pole position.

Entre os pilotos portugueses, Henrique Chaves (Oman Racing with TF Sport) não esteve aos comandos do Aston Martin Vantage. Foi o seu companheiro de equipa John Hartshorne quem ficou com a responsabilidade de estabelecer a melhor volta no Aston Martin #95 e não foi além do 12º tempo, último da classe, com o tempo de 1:58.683s.

Já nos LMP3, Guilherme Oliveira esteve ao volante do Ligier JS P320 – Nissan #13 da Inter Europol Competition. O jovem piloto português, que se estreou no ELMS, terminou em 11º entre os 13 carros em discussão, com a marca de 1:50.731s.

Primeira hora acidentada

Na primeira hora de corrida em Paul Ricard pouco se viu de corrida. Depois de um arranque limpo e sem incidentes, não foram precisas muitas voltas para surgir a primeira situação de Safety Car, que se repetiu mais vezes nos primeiros 60 minutos de prova. Aproveitando essas situações, o carro da TDS Racing x Vaillante liderou até ao final da primeira hora, já secundado pelo protótipo da Prema Racing.

Quem fez um primeiro turno de condução extraordinário, aproveitando qualquer oportunidade para ultrapassar foi o companheiro de equipa de Guilherme Oliveira, Charles Crews que passou para o primeiro lugar entre os LMP3 e entregou nessa posição o carro ao jovem piloto português, que manteve uma boa vantagem para os perseguidores.

Após o final da primeira hora, Mathias Beche entregou os comandos do Oreca da TDS Racing a Philippe Cimadomo, que perdeu várias posições no seu turno de condução e cedeu a liderança ao carro da Prema Racing, que não mais saiu desse posto até ao final das 4 horas de corrida.

Já nos LMGTE, Henrique Chaves passou para o volante do Aston Martin da Oman Racing e alcançou posições perto do pódio no pelotão dos carros de GT, num excelente turno do piloto português.

Grande luta nos GTE

Com as posições bem definidas em ambas as classes dos protótipos, a luta mais acérrima aconteceu entre os GTE. Os Ferrari 488 GTE da Iron Lynx e da Rinaldi Racing passaram pela liderança da classe, assim como o Porsche 911 RSR – 19 #93 da Proton Competition. Nesta classe a luta pela vitória deu-se até ao cruzar de meta, com o Ferrari #32 da Rinaldi Racing (P. Ehret / N. Varrone / M. Gidley) – que tinha conquistado a pole position da classe – a passar centímetros à frente do Porsche #77 da Proton (C. Ried / L. Ferrari / G. Bruni) e vencer a prova. O Aston Martin #95 de Henrique Chaves terminou no sexto posto, numa corrida de trás para a frente.

Nos LMP3, o companheiro de equipa de Guilherme Oliveira, Nicolas Pino, não aguentou a pressão de Malthe Jakobsen no #17 da Cool Racing e perdeu a liderança da classe na última volta da corrida.

Nos LMP2, a Prema Racing venceu com 10.936s de vantagem para o #19 da Algarve Pro Racing.

Boa representação lusa

Os portugueses do ELMS podem estar satisfeitos com o desempenho na primeira ronda. O jovem Guilherme Oliveira conquistou o pódio na classe LMP3, depois da equipa ter sacrificado a qualificação para ter um bom set up para a corrida. Foi pena o seu colega de equipa não ter conseguido manter a liderança nos instantes finais.

Henrique Chaves teve uma corrida de recuperação. Depois de arrancarem do último posto, dificilmente melhor que o sexto posto era difícil para os homens da Oman Racing.

Último destaque para a Algarve Pro Racing que alcançou o pódio e bem merecido para uma equipa que tem passado por momentos difíceis este ano.

Classificação

LMP2

1 L. Colombo / L. Deletraz / F. Habsburg Prema Racing 4:00:43.565 2 S. Flörsch / B. Viscaal Algarve Pro Racing +10.936 3 J. Canal / N. Jamin / J. Van Uitert Panis Racing +13.484

LMP3

1 M. Smith / M. Benham / M. Jakobsen COOL Racing 4:02:30.104 2 C. Crews / N. Pino / G. Oliveira Inter Europol Competition +3.359 3 B. Voisin / J. Caygill / F. Gehrsitz United Autosports + 1 volta

LMGTE

1 P. Ehret / N. Varrone / M. Gidley Rinaldi Racing 4:01:28.054 2 C. Ried / L. Ferrari / G. Bruni Proton Competition 0.120 3 M. Fassbender / Z. Robichon / R. Lietz Proton Competition 8.594

RESULTADOS COMPLETOS – AQUI.

Foto: JB Photopress/José Bispo