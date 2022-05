ELMS, 4H Imola: Henrique Chaves sobe ao pódio nos GTE; Prema vence corrida | AutoSport

Henrique Chaves e os seus companheiros de equipa (John Hartsthorne e Jonny Adam), aos comandos do Aston Martin Vantage AMR #95 da Oman Racing with TF Sport, conquistou o segundo lugar na classe LMGTE, depois de ter arrancado de último lugar da grelha para as 4 Horas de Imola a contar para o European Le Mans Series. A vitória na classe GTE foi do carro que saiu da pole position e também da Oman Racing with TF Sport, o Aston Martin Vantage AMR #69 (Ahmad Al Harthy/Sam de Haan/Marco Sorensen). Este foi o segundo pódio em duas semanas para o piloto luso, depois de ter terminado no segundo posto nas 6 Horas de Spa a contar para o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA.

A vitória à geral foi conquistada pelo Oreca #9 da Prema (Lorenzo Colombo/Ferdinand Habsburg/Louis Deletraz) graças a uma paragem tardia em situação de Virtual Safety Car. A tripulação do Oreca #9 venceu pela segunda vez no ELMS em duas corridas disputadas este ano, batendo o Oreca #22 da United Autosports (Tom Gamble/Duncan Tappy/Phil Hanson).

