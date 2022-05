ELMS, 4H Imola: Alessio Rovera na pole position, Guilherme Oliveira terceiro nos LMP3 | AutoSport

Alessio Rovera conquistou a pole position para as 4 Horas de Imola, segunda prova do European Le Mans Series de 2022. O piloto italiano estabeleceu o melhor tempo com o crono 1:32.269s ao volante do Oreca 07 Gibson #88 da AF Corse, batendo por 0.344s Mathias Beche no Oreca #31 da TDS Racing.

Louis Deletraz segurou o terceiro lugar da grelha para a Prema, com Yifei Ye a garantir o quarto posto para o carro da Cool Racing. Job van Uitert fechou o top 5 na sessão de qualificação.

É a segunda pole position em duas semanas nos LMP2 para Rovera, que foi o mais rápido na qualificação das 6 Horas de Spa-Francorchamps a contar para o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), no fim de semana passado.

Nos LMP3, Guilherme Oliveira esteve próximo de garantir a pole position com o Ligier JS P320 – Nissan #13 da Inter Europol Competition. O jovem piloto português esteve em destaque na sessão, tendo ainda passado pela pole provisória, mas no final foi batido por Malthe Jakobsen aos comandos do Ligier #17 da Cool Racing (1:37.182s) e Sebastian Alvarez no #4 da DKR Engineering. Boas perspectivas para o piloto português que partilha o volante do Ligier com Nicolas Pino e Charles Crews.

Nos LMGTE, Henrique Chaves não esteve ao volante do Aston Martin Vantage AMR #95 da Oman Racing With TF Sport, recaindo essa responsabilidade em John Hartshorne que não foi além do último lugar da grelha nesta classe. A tripulação liderada por Chaves terá que realizar uma prova de recuperação, à semelhança da corrida anterior em Paul Ricard.

A pole nesta classe foi conquistada por Ahmad Al Harthy (1:41.974s), piloto do Aston Martin Vantage AMR #69 da Oman Racing With TF Sport, que deixou Sarah Bovy no Ferrari 488 GTE Evo #83 da Iron Lynx a 0.383s de diferença.