ELMS, 4H Aragão: Algarve Pro Racing conquista pódio nos LMP2 e Albuquerque nos Pro/Am | AutoSport

Foi uma recuperação incrível da tripulação do Oreca #25 da Algarve Pro Racing (K. Simpson / J. Allen / A. Lynn) para conquistarem o terceiro lugar entre os LMP2 no final das 4 Horas de Aragão, prova a contar para o European Le Mans Series (ELMS). Também Filipe Albuquerque subiu ao pódio, desta feita nos LMP2 Pro/Am, juntamente com os seus companheiros do Oreca #21 da United Autosports Daniel Schneider e Andrew Meyrick.

A corrida foi vencida à geral pela tripulação que tinha conquistado a pole position. Marino Sato, Oliver Jarvis e Phil Hanson no Oreca #22 deram o triunfo pela primeira vez esta temporada à United Autosports, com quase 15 segundos de vantagem para os segundos classificados, Paul Lafargue, Laurents Hörr e Paul-Loup Chatin no Oreca #28 da IDEC Sport.

A corrida inaugural do ELMS no Motorland, que terminou à noite, teve dois períodos de Full Course Yellow e um Safety Car, que muito baralharam a classificação. Uma das maiores surpresas foi operada pelo Oreca #25 da Algarve Pro Racing, que tinha arrancado do 42º posto depois de problemas de travões na qualificação terem impedido um melhor lugar na grelha. Após 25 minutos de corrida, Allen estava entre os 10 primeiros, mantendo-se a tripulação como uma ameaça ao pódio durante o resto da corrida. Alex Lynn levou o carro da equipa portuguesa a cruzar a linha de meta pela última vez no terceiro lugar entre os LMP2, a 25.257s dos vencedores.

O Oreca #83 da AF Corse venceu a categoria LMP2 Pro/Am em 5º lugar da geral, com Matthieu Vaxiviere a terminar à frente do Oreca #24 da Nielsen Racing. O Oreca #34 da Racing Team Turkey lutava pela liderança, mas um problema técnico na paragem nas boxes atrasou-os e levou a que o Oreca #21 de Daniel Schneider, Andrew Meyrick e Albuquerque subissem ao pódio.

Má sorte para Miguel Cristóvão que arrancou para a corrida da pole position entre os LMP3. Juntamente com os seus companheiros de equipa K. Askey e W. Brichacek foram penalizados com 2 minutos e 40 segundos ficando de fora da luta pela vitória até que um problema mecânico na volta 80 retirou-os de prova.

A vitória nesta classe foi conquistada pela tripulação do Ligier #17 da COOL Racing (A. Chila / M. Siebert / A. Garcia) após uma grande batalha com o Duqueine #12 WTM by Rinaldi Racing (T. Kratz / L. Weiss / O. Tunjo) e o Ligier #35 da Ultimate (E. Trouillet / M. Lahaye / J. Lahaye).

Os restantes pilotos portugueses em prova nos LMP3, Pedro Perino terminou no oitavo posto com os companheiros do Duqueine #4 da DKR Engineering, enquanto Manuel Espírito Santo e o resto da tripulação do Ligier #8 da Team Virage desistiram ao fim de 71 voltas de prova.

Vitória do Ferrari 488 GTE Evo #57 da Kessel Racing (T. Kimura / G. Huffaker Ii / D. Rigon) nos LMGTE, batendo o Porsche 911 RSR – 19 #16 da Proton Competition (R. Hardwick / Z. Robichon / A. Picariell) na fase final da corrida, com 10 segundos de vantagem. Apesar de terem perdido tempo com um pião na fase inicial da corrida, Michael Fassbender, Michael Rump e Richard Lietz recuperaram terreno no Porsche 911 RSR – 19 #93 da Proton Competition, terminando no pódio da classe.

Foto: European Le Mans Series / FocusPackMedia – Harry Parvin