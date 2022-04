ELMS: 42 inscritos para a primeira do ano, com representação lusa | AutoSport

O arranque da época no ELMS está agendado para o fim de semana de 15 a 17 no circuito francês de Le Castellet. A ronda inaugural conta com 42 carros, dos quais 17 LMP2, 13 LMP3 e 12 LMGTE. Um cartaz que conta com grandes nomes do endurance e dois representantes lusos.

Guilherme Oliveira vai fazer a sua estreia no ELMS, ao volante do LMP3 da Inter Europol Competition (Ligier JS P320 – Nissan), dando seguimento ao trabalho iniciado no ALMS. O jovem piloto português mantêm a aposta nos sportscar e com esta época no ELMS irá ganhar ainda mais experiência.

Quem já está habituado ao ELMS é Henrique Chaves, que já competiu em LMP2, mas que regressa em LMGTE, aos comandos do Aston Martin Vantage AMR da OMAN RACING WITH TF SPORT. Na aposta cada vez mais reforçada do piloto português nos GT, Chaves tem um interessante calendário em 2022, onde além do ELMS, junta também o GTWC.

A Algarve Pro Racing estará também nesta competição com dois Orecas, com o #19 a ser entregue a Sophia Flörsch e Bent Viscaal, enquanto o #47 terá nos comandos John Falb, James Allen, Alexander Peroni.

Lista de Inscritos AQUI