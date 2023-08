ELMS: 42 carros inscritos para Aragão, com a APR e cinco pilotos lusos | AutoSport

A terceira ronda do European Le Mans Series 2023 terá como palco o circuito de Motorland Aragón, em Espanha, para a estreia do ELMS naquela pista. A lista de inscritos impõe respeito com 42 carros em pista, 123 pilotos e 26 equipas, representando 32 nações diferentes de todos os cantos do mundo.

A grelha de partida da LMP2 terá, mais uma vez, sete carros, com 11 LMP2 Pro Am com os vencedores da primeira ronda, Neel Jani, Nico Pino e René Binder, no Oreca #30 da Duqueine Team, a irem para Espanha com uma vantagem de 8 pontos sobre os vencedores das 4 Horas de Le Castellet, James Allen, Kyffin Simpson e Alex Lynn no Oreca 07-Gibson #25 da Algarve Pro Racing, equipa portuguesa que terá ainda o carro #20 nos Pro Am com Fred Poordad, Tristan Vautier, Bent Viscaal.

Nos LMP2 Pro Am, destaca-se a presença de Filipe Albuquerque na lista de inscritos no Oreca #21 da United Autosport, fazendo equipa com Daniel Schneider e Andrew Meyrick, substituindo Nelson Piquet Jr., numa classe liderada pela equipa Racing Team Turkey (Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz)

Outra grelha completa de 12 LMP3 vai proporcionar uma ação emocionante a meio da grelha no sábado, 26 de agosto, com o ELMS a correr pela noite dentro.

Os vencedores das 4 Horas de Barcelona, Adrien Chila, Marcos Siebert e Alejandro Garcia, regressam a Espanha na liderança do campeonato com o Ligier #17 da COOL Racing, com 41 pontos.

A presença portuguesa ganha peso, com Pedro Perino no #4 da DKR Engineering, Manuel Espírito Santo no #8 da Team Virage e Miguel Cristóvão no #13 da Inter Europol

Outra grelha de 12 carros para a altamente competitiva classe LMGTE vai competir nas 4 Horas de Aragão, com apenas 13 pontos a separar os oito melhores carros após duas rondas. Destaque para a presença de Rui Águas no Ferrari #51 da AF Corse acompanhado por Kriton Lentoudis e Ulysse De Pauw

As 4 Horas de Aragão realizam-se no sábado, 26 de agosto, com a qualificação às 10h15 da manhã e a corrida a começar às 18h00 da tarde.

Lista de Inscritos AQUI