ELMS: 42 carros inscritos para a época 2022, com representação lusa | AutoSport

Serão 42 carros inscritos para o European Le Mans Series 2022 nas categorias LMP2, LMP3 e LMGTE representando os melhores concorrentes do mundo das corridas de endurance. Para além da oportunidade de se tornarem Campeões Europeus, as equipas lutarão para assegurar um dos seis convites automáticos para as 24 Horas de Le Mans de 2023 – dois para LMP2, um para LMP3 e, pela primeira vez, três para LMGTE.

A classe LMP2 verá 17 inscrições , incluindo 7 na categoria Pro-Am. A lista de inscritos em LMP2 apresenta vários campeões, bem como novas equipas e pilotos que fazem a sua estreia no ELMS em 2022. O campeão de 2021 Yifei Ye passa para o #37 Cool Racing ao lado de Nico Lapierre e do vice campeão em LMP3 Niklas Kruetten. A G-Drive Racing by APR, que se sagrou campeã em Pro Am também regressa para defender o seu título, com John Falb a ser acompanhado pelos australianos James Allen e Alex Peroni no #25 Oreca-Gibson. A United Autosports, IDEC Sport, G-Drive Racing e TDS Racing, que entram sob o nome TDS Racing x Vaillante, também estão presentes. Os antigos campeões do LMP2, Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin, Phil Hanson, Memo Rojas e Roman Rusinov tentam este ano recuperar o título que já foi deles. A Racing Team Turkey, Duqueine Team, BHK Motorsport, Graff Racing, Inter Europol Competition e Panis Racing, irão juntar-se aos estreantes Muehlner Motorsport, Nielsen Racing e Team Virage, que estão a entrar no LMP2 pela primeira vez, com cada equipa a colocar em campo um único Oreca 07-Gibson. A AF Corse também estará na categoria máxima do ELMS com os campeões em LMGTE AM François Perrodo, Niklas Nielsen e Alessio Rovera. A Prema fará a sua estreia no ELMS com uma única entrada de carro.

A grelha LMGTE verá 13 carros em pista, com a Ferrari, Porsche e Aston Martin a serem representados em 2022. Os três melhores carros no final da temporada receberão convites automáticos para as 24 Horas de Le Mans de 2023. Os campeões reinantes da Iron Lynx irão colocar em pista dois Ferrari 488 GTEs, com a entrada #83 Iron Dames a regressar com o apoio da FIA Women in Motorsport. A Proton Competition irá participar com dois Porsche 911 RSR-19s, com o actor Michael Fassbender de volta para uma terceira temporada. A Kessel Racing e Rinaldi Racing terão dois Ferrari 488s cada, enquanto a Oman Racing da TF Sport irá correr com dois Aston Martin Vantage AMRs.

Por falar na TF Sport, é nesta equipa que Henrique Chaves, representante português no ELMS, competirá. O jovem piloto já se estreou com a equipa no último fim de semana, no ALMS, competição que serve de preparação para a época no ELMS. Para Chaves é o regresso ao ELMS, onde já competiu em LMP2. Depois do sucesso em GT Open e no GTWC, Chaves vira-se agora para as corridas de longa duração em GT com uma nova máquina, o Aston Martin Vantage AMR.

