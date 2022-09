ELMS: 41 inscritos para penúltima ronda em Spa-Francorchamps | AutoSport

A temporada 2022 do European Le Mans Series está na sua fase decisiva e prepara-se para a penúltima ronda com as 4 Horas de Spa-Francorchamps, que se realizam de 23 a 25 de setembro, com uma lista de inscritos composta por 41 entradas. Serão 118 pilotos e 27 equipas de 33 nações diferentes que competirão no que é considerado um dos circuitos mais desafiantes do mundo. Com 52 pontos em cima da mesa no que resta da época, os títulos nos LMP2 e LMGTE poderão ser decididos na Bélgica. Guilherme Oliveira e Henrique Chaves continuarão em ação na Bélgica.

Nos LMP2, após assegurarem a sua terceira vitória da época em Barcelona, Louis Deletraz e Ferdinand Habsburg juntar-se-ão no Oreca-Gibson #9 da Prema Racing ao norte-americano Juan Manuel Correa, que substitui Lorenzo Colombo. Deletraz e Habsburg (85 pontos) têm uma vantagem de 21 pontos no campeonato de pilotos sobre do carro #65 da Panis Racing, Job Van Uitert, Julien Canal e Nico Jamin (64 pontos) e desde que terminem pelo menos cinco pontos à frente dos seus rivais franceses assegurarão os títulos de equipa e de piloto em Spa-Francorchamps.

O trio de perseguidores de carros – o #22 da United Autosports (48 pts), o #28 da IDEC Sport (47pts) e o #37 da Cool Racing (44pts) – também têm uma hipótese matemática de discutir o título de 2022 mas terão de ganhar na Bélgica e esperar que os dois primeiros tenham um mau fim de semana.

Há uma mudança de piloto no #19 da Algarve Pro Racing e no #34 da Racing Team Turkey. Sophia Flörsch será substituída pelo piloto romeno Filip Ugran e Jack Aitken não estará na Bélgica para correr ao lado de Salih Yoluc e Charlie Eastwood no carro líder do campeonato LMP2 Pro-Am, não sendo ainda anunciado o seu substituto.

A luta pelo título nos LMP2 Pro-Am está acesa, com os 3 primeiros carros divididos por apenas 15 pontos, com 52 pontos ainda disponíveis. A Racing Team Turkey tem 80 pontos, dez à frente do #24 da Nielsen Racing Oreca o #88 da AF Corse, com 65 pontos.

Nos LMP3, depois de vencer nas duas últimas rondas, Charles Crews, Nico Pino e o jovem português Guilherme Oliveira no Ligier #13 da Inter Europol Competition estão na luta pelo título da categoria, tendo encurtado a distância para os primeiros classificados, o #17 da Cool Racing Ligier de Malthe Jakobsen, Michael Benham e Maurice Smith, apenas para cinco pontos.

O #5 da RLR MSport de Alex Kapadia, Michael Jensen e Nick Adcock está apenas 12 pontos atrás dos lídereres e apenas 7 pontos à frente do 4º classificado o carro #6 da 360 Racing de Terrence Woodward e Ros Kaiser.

Com uma vantagem de 28 pontos sobre os seus rivais mais próximos Christian Ried, Lorenzo Ferrari e Gianmaria Bruni viajam para a Bélgica sabendo que um bom desempenho no Porsche 911 RSR-19 #77 da Proton Competition irá garantir os títulos de pilotos e equipa na classe LMGTE. Depois das vitórias em Monza e Barcelona, a Proton Competition tem 69 pontos somados, com o Ferrari 488 GTE EVO #55 da Spirit of Race de Duncan Cameron, David Perel e Matt Griffin com 41 pontos, depois de garantirem o seu segundo pódio da temporada em Espanha.

A discussão pelo segundo e terceiro lugares da classificação, que ambos vêm com um cobiçado convite para as 24 Horas de Le Mans de 2023, é muito apertada. O Ferrari #57 da Kessel Racing soma 40 pontos, o Ferraro #32 da Rinaldi Racing tem 38, o Ferrari #66 da JMW Motorsport tem 36 e o Aston Martin #95 da Oman Racing by TF Sport, com Henrique Chaves na tripulação, soma 33 pontos, apenas 3 pontos à frente dos seus companheiros de equipa no Aston Martin #69. Na verdade, apenas 17 pontos dividem os carros do 2º ao 11º lugar, com 52 pontos por discutir nas duas últimas jornadas.

Foto: JB Photopress/José Bispo