ELMS: 41 carros inscritos para as 4h de Barcelona | AutoSport

O ELMS está prestes a regressar às pistas com o circuito de Barcelona a receber a quarta jornada do europeu de resistência. São 41 os carros inscritos para a prova no traçado catalão, com representação lusa garantida.

Serão 16 LMP2, 13 LMP3 e 12 LMGTE em pista nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Depois da vitória em Le Castellet e Imola, e terminando em 5º na prova de Monza, a Prema Racing lidera o campeonato por 13 pontos nos LMP2.

Na categoria LMP2 Pro/Am, o trio do #34 da Racing Team Turkey de Salih Yoluc, Jack Aitken e Charlie Eastwood detém uma confortável vantagem de 16 pontos, após duas vitórias e um segundo lugar nas três primeiras corridas da época. A Nielsen Racing está atualmente em segundo lugar com 52 pontos após vencer a categoria em Monza, com a TDS Racing x Vaillante Oreca em terceiro com 44 pontos.

Em LMP3, o #17 da Cool Racing de Maurice Smith, Michael Benham e Malthe Jakobsen continuam a liderar a classe LMP3, após três corridas, apesar de uma desistência em Monza no mês passado. Jakobsen garantiu as três pole positions para a equipa suíça, com uma vitória em Le Castellet e um terceiro lugar em Imola, dando-lhes um total de 43 pontos nas três primeiras corridas. Alex Kapadia, Michael Jensen e Nick Adcock fizeram um pódio e dois quartos lugares até agora e esta consistência colocou-os em segundo lugar na classificação do campeonato, apenas 4 pontos atrás de Smith, Benham e Jakobsen.

O #3 da United Autosports venceu em Imola com Andrew Bentley e Kay Van Berlo. Em Barcelona, a eles juntar-se-á mais uma vez James McGuire e espera fechar a diferença de 8 pontos para o RLR Msport Ligier à sua frente na tabela do campeonato.

Em Monza, a Inter Europol Competiton garantiu a sua primeira vitória da temporada graças a um grande desempenho de Charles Crews, Guilherme Oliveira e Nicolas Pino, levando-os à quarta posição na classificação do campeonato com 29 pontos.

Em LMGTE a Proton Competition é a líder do campeonato com Christian Ried, Gianmaria Bruni e Lorenzo Ferrari em 44 pontos após a vitória em Monza no Porsche # 77, no mês passado.

As cores nacionais serão representadas pela Algarve Pro Racing, com dois carros em pista: o Oreca #19 de Bent Viscaal e Sophia Flörsch (sextos no campeonato) e o #47 de John Falb, James Allen e Alexander Peroni (14º no campeonato, 5º nos Pro Am). Guilherme Oliveira quererá manter o bom momento, após a brilhante vitória em Monza em LMP3 no seu Ligier JS P320 – Nissan e Henrique Chaves regressa às pistas no Aston Martin Vantage AMR da OMAN RACING WITH TF SPORT com a companhia de John Hartshorne e Jonathan Adam.

Link para a lista de inscritos AQUI