ELMS, 4 Horas de Portimão: horários, inscritos, informação útil… | AutoSport

A primeira sessão de treinos livres das 4 Horas de Portimão está agendada para amanhã (sexta-feira, dia 14 de outubro), às 10h20, enquanto no sábado terá lugar a segunda sessão de treinos livres, às 11h40. A qualificação da Categoria LMP3 está programada para as 16h55 do mesmo dia, uma sessão que definirá o escalonamento da grelha de partida. A corrida, com a duração de quatro horas, tem a partida marcada para as 13h00 de domingo, com transmissão em direto na Sport TV4.

Em baixo, toda a informação que precisa para seguir a prova