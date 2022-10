ELMS, 4 Horas de Portimão: Guilherme Oliveira na luta pelo título em LMP3 | AutoSport

A última ronda do European Le Mans Series de 2022 contará com 41 carros inscritos nas suas três categorias, com todos os títulos do campeonato ainda por decidir no final das 4 Horas de Portimão, no domingo 16 de outubro.

A grelha para as 4 Horas de Portimão contará com 27 equipas e 118 pilotos de 33 nações diferentes, incluindo três pilotos e uma equipa a correr sob a bandeira portuguesa: Guilherme Oliveira, Henrique Chaves e Miguel Cristóvão, para além da Algarve Pro Racing.

Nos LMP2 a Prema Racing está em melhor posição de vencer o título na sua época de estreia à frente dos únicos concorrentes na corrida pelo título e, após três vitórias em Le Castellet, Imola e Barcelona. Louis Deletraz, campeão do ELMS em 2021, e Ferdinand Habsburg, estão também 24 pontos à frente no campeonato de pilotos e a eles junta-se Juan Manuel Correa após a estreia em Spa-Francorchamps, no mês passado.

Nico Jamin, Job Van Uitert e Julien Canal estão 24 pontos atrás dos seus rivais, com 26 pontos ainda disponíveis para pontuar em Portugal, pelo que o trio da Panis Racing ainda tem uma hipótese de levantar o título e são os únicos adversários da Prema Racing.

A Algarve Pro Racing vai colocar dois carros em pista, com o Oreca #19 conduzido por Bent Viscaal e Philip Ugran, enquanto o #47 vai ter John Falb, Alexander Peroni e James Allen mais uma vez ao volante.

Após três vitórias consecutivas, o Ligier-Nissan #13 da Inter Europol Competition tem uma vantagem de 19 pontos no campeonato, com o português Guilherme Oliveira, o chileno Nico Pino e o americano Charles Crews a tentar garantir o título de 2022 em LMP3 em grande estilo nas 4 Horas de Portimão. Seria uma época de estreia no ELMS fantástica para o jovem piloto português.

Os vencedores das 4 Horas de Le Castellet Malthe Jakobsen, Michael Benham e Maurice Smith são os únicos rivais da equipa de Guilherme Oliveira, com Jakobsen à procura de fazer seis pole positions em seis corridas em Portugal.

Para além de Guilherme Oliveira, a grelha dos LMP3 contará também com outro piloto português, Miguel Cristóvão, que está a correr pela segunda vez esta temporada no Ligier-Nissan #10 da Eurointernational.

A batalha pelo título do campeonato entre os LMGTE é a mais próxima das três classes, com a Porsche #77 da Proton Competition a deter uma vantagem de 9 pontos sobre a tripulação da Kessel Racing.

Os campeões em título da Iron Lynx têm uma hipótese de manter o ceptro e estão 21 pontos atrás do Porsche da Proton Competition, com 26 pontos ainda em disputa.

O piloto português Henrique Chaves espera um pódio na sua corrida em casa ao lado dos colegas de equipa John Hartshorne e Jonny Adam no Aston Martin #95 da Oman Racing by TF Sport para terminar a sua temporada ELMS em alta.

A ronda portuguesa do ELMS conta ainda com as competições de suporte GT3 Cup, Michelin Le Mans Cup e Ligier European Series. O troféu monomarca promovido pela P21 Motorsport regressa à pista no AIA, enquanto Rui Águas estará aos comandos do Ligier JS P320 da AF Corse no Michelin Le Mans Cup e os jovens pilotos Bernardo Pinheiro e José Maria Marreiros fazem dupla no Ligier JS P4 da Team Viragem no Ligier European Series.

O programa oficial das 4 Horas de Portimão do ELMS tem o seu início na sexta-feira com a primeira sessão de treinos livres e o teste para os pilotos Bronze. No sábado disputa-se a qualificação, às 17h55, e a corrida no domingo, às 14h00.