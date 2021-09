ELMS: 39 inscritos para Spa | AutoSport

As provas de endurance estão de regresso ao solo europeu depois das 24h de Spa. O ELMS regressa às pistas para as 4h de Spa.

São 39 os inscritos para a quarta e penúltima ronda do calendário que termina em Portimão. Em Spa teremos 14 LMP2, 16 LMP3 e 9 LMGTE.

A WRT, que conseguiu a vitória em LMP2 em Le Mans, lidera o campeonato com 75, contra os 64 do #26 G-Drive Racing, com o #22 da United Autosports em terceiro com 57 pontos. Serão mais quatro horas para decidir quem é o melhor na exigente pista belga, com a representação portuguesa a cargo da Algarve Pro Racing, no carro #24, onde corre o angolano Rui Andrade.