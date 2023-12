ELMS 2024, Miguel Cristóvão: “objetivo é conquistar o título” | AutoSport

Depois de uma época no European Le Mans Series (ELMS) bem sucedida, na categoria LMP3, Miguel Cristóvão tem presença garantida em 2024 depois de aceitar o desafio da COOL Racing, equipa venceu ambos os títulos dessa classe este ano.

Apesar de não ter sido uma temporada fácil, depois de uma série de contrariedades que impediu o piloto luso de alcançar o título, tendo chegado à ronda dupla no Autódromo Internacional do Algarve com possibilidade de o conquistar, os desempenhos de Miguel Cristóvão convenceram uma das equipas mais fortes do plantel e vai estar aos comandos do protótipo da COOL Racing, tendo ainda como companheiro de equipa outro piloto português, Manuel Espírito Santo.

No início da temporada, o que esperavas de 2023?

Miguel Cristóvão: Esperava ter uma época em que pudesse confirmar que poderia lutar pelas vitórias e tentar terminar o campeonato nos dois primeiros lugares. O primeiro objectivo foi concretizado em todas as corridas, mas, por vários motivos, não conseguimos o segundo.

Qual foi o maior desafio da temporada?

Miguel Cristóvão: As European Le Mans Series são muito profissionais e têm equipas muito bem preparadas. Para os pilotos Bronze é um grande desafio porque temos que fazer turnos de duas horas, o que, fisicamente, é esgotante. Temos que saber aproveitar as ultrapassagens muito bem, para manter sempre um ritmo muito forte e regular, sendo que o Safety-Car deve ser parte importante das táticas das equipas.

Qual foi o melhor momento e o momento mais despontante da temporada?

Miguel Cristóvão: Os melhores momentos foram o segundo lugar em Barcelona e em Spa, tendo ficado muito perto da vitória.

O meu andamento à chuva em Portimão foi também um momento alto, quando em duas horas levei o carro de sétimo a primeiro, lugar em que o entreguei aos meus colegas de equipa. Estava com um andamento muito forte e muito mais rápido que os meus adversários. O pior momento foi também em Portimão, onde, por vários azares, não ganhámos as duas corridas.

Que balanço fazes da temporada?

Miguel Cristóvão: O balanço é positivo porque mostrámos muita rapidez e consistência, que são as condições mais importantes para ganhar neste campeonato. Infelizmente, o azar acompanhou-nos grande parte da época ou não fosse o carro número 13 (risos).

Já tens os teus planos definidos para 2024. O que te levou a manter-te nas European Le Mans Series, mas agora com a COOL Racing?

Miguel Cristóvão: Depois de, em 2023, mostrarmos que podemos ganhar, a competitiva COOL Racing fez-me o convite para fazer parte da sua equipa, tendo também o Manuel Espírito Santo como colega. O objetivo é conquistar o título com a equipa que ganhou os dois últimos campeonatos.