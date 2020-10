ELMS 2021: Portugal continua a encerrar a competição

O calendário da European Le Mans Series 2021 foi revelado e Portugal continua a ser a prova de encerramento da competição. A única novidade passa pelo regresso do Red Bull Ring após um hiato de dois anos, sendo que o circuito austríaco acolherá a segunda prova da temporada 2021 nos dias 15 e 16 de maio. O Red Bull Ring vai substituir Silverstone, coincidindo esta ausência da pista britânica com a do calendário do Mundial de Endurance de 2021. Portanto, em 2021, Barcelona, Monza, Le Castellet, Spa-Francorchamps, Red Bull Ring e Portimão compõem o calendário.



– Testes Oficiais Barcelona: 12-13 de abril

– 4 Horas de Barcelona: 17-18 de abril

– 4 Horas do Red Bull Ring: 15-16 maio

– 4 Horas de Monza : 10-11 de julho

– 4 Horas de Le Castellet: 28-29 de agosto

– 4 Horas de Spa-Francorchamps: 18-19 de setembro

– 4 Horas de Portimão: 23-24 de outubro