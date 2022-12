Campeões 2022, ELMS: Guilherme Oliveira foi protagonista nos LMP3 | AutoSport

A Prema Racing e os seus pilotos Louis Deletraz e Ferdinand Habsburg conquistaram o título do European Le Mans Series (LMP2), que encerrou com as 4 Horas de Portimão no AIA, mas foi entre os LMP3 que se focou a atenção dos portugueses. O jovem piloto Guilherme Oliveira, juntamente com os seus companheiros de equipa do Ligier #13 da Inter Europol Competition, Charles Crews e Nico Pino, foi figura maior, lutando pelo título na classe até aos últimos minutos da derradeira prova do ano. A tripulação do #13 venceu três corridas consecutivas – Monza, Barcelona e Spa-Francorchamps – passando a liderar a classificação dos LMP3 depois de um início titubeante. Chegaram ao Algarve como candidatos sérios ao título, mas um toque com outro carro que se revelou prejudicial ao desempenho do Ligier, colocou um ponto final precoce da corrida na altura em que Oliveira tinha assumido os comandos da máquina. O português foi vice-campeão da classe – com o Ligier JS P320 – Nissan #17 da Cool Racing, de Malthe Jakobsen, Maurice Smith e Michael Benham a triunfar – mas ganhou espaço no endurance.

Na classe LMGTE a equipa Proton Competition de Christian Ried, Gianmaria Bruni e Lorenzo Ferrari foram os primeiros classificados no campeonato, enquanto Charlie Eastwood e Salih Yoluç da Racing Team Turkey venceram o troféu nos LMP2 Pro-Am.