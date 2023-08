Bernardo Pinheiro estreou-se com um LMP2 | AutoSport

Poucos dias depois de ter estado no Motorland em Aragon no passado fim-de-semana para discutir a quarta ronda da Ligier European Series, Bernardo Pinheiro, filho de Paulo Pinheiro, CEO do AIA, estreou-se esta quarta-feira ao volante do LMP2 do Team Virage, oportunidade que surgiu após convite da própria equipa como prémio pela época que o piloto do Autódromo Internacional do Algarve tem vindo a realizar neste seu primeiro ano no ‘paddock’ da European Le Mans Series.

Sem qualquer experiência anterior ao volante de um carro da categoria maior da ELMS o algarvio integrou por um dia a equipa que compete com o chassis Oreca equipado com motor Gibson V8 com 4.200cc de capacidade e potência máxima de 600 cavalos e surpreendeu com os seus tempos por volta ao fechar o dia com uma melhor passagem em 1m35, menos de um segundo de diferença para Tatiana Calderon, a piloto colombiana com vasta experiência nos monolugares tanto nos Estados-Unidos como na Europa onde foi mesmo piloto de testes da equipa de Fórmula 1 da Alfa Romeo em 2019 e que faz parte do trio de pilotos do carro do Team Virage. Como referência note-se que a melhor volta da sul-americana foi de 1m34.6s com pneus novos e Bernardo Pinheiro utilizou sempre pneus usados nas suas saídas para a pista, surpreendendo mesmo os responsáveis da equipa pela rapidez e consistência ao volante de um carro totalmente desconhecido para o piloto.

‘Foi um dia fantástico e uma experiência muito positiva. Com o LMP2 tudo acontece mais depressa, muito mais depressa, mesmo comparando com o LMP3 que já tinha guiado em Navarra. Poder fazer esta estreia aqui no Algarve foi de forma óbvia uma vantagem, mas o ritmo que se anda com estes carros transforma a pista por completo, fica mais ‘pequenina’ e as curvas de alta velocidade e as travagens ganham outro ‘formato’. Foi um dia importante porque mostrei igualmente o meu potencial e rapidez ao volante deste carro, mas esse nem era o objectivo principal, acima de tudo o dia foi para fazer quilómetros.’

Bernardo Pinheiro e a equipa da Virage não têm planos para uma estreia em competição ao volante do LMP2 e depois deste primeiro contacto com os potentes V8 o piloto de Portimão vai dar continuidade ao seu projecto 2023 na Ligier European Series com o objectivo para as quatro corridas ainda por cumprir a ser o de vencer em todas elas, sem pensar na classificação do campeonato.