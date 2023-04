Autódromo Internacional do Algarve recebe ronda dupla do ELMS em outubro | AutoSport

Após o anúncio do adiamento das 4 Horas de Imola do European Le Mans Series devido às obras de construção no Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, o calendário foi revisto e alterado com uma ronda dupla no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) em outubro. As 4 Horas de Imola foram canceladas para esta temporada, mas a corrida regressará em 2024, garantiu a Le Mans Endurance Management (LMEM), promotora desta competição.

Depois de ouvidas as equipas e parceiros, a LMEM confirmou que haverá duas corridas em Portugal com as 4 Horas de Portimão seguidas das 4 Horas do Algarve entre os dias 19 e 22 de outubro, enquanto a Michelin Le Mans Cup e a Ligier European Series servirão de corridas de apoio das 4 Horas de Aragão a 26 de agosto.

Para Paulo Pinheiro, CEO do AIA CEO, fica “bem demonstrada a confiança que a Le Mans Endurance Management tem na nossa organização, que tem vindo a acolher eventos do European Le Mans Series desde 2017. Sabemos que é um desafio diferente, mas o Autódromo Internacional do Algarve vai enfrentá-lo, sabendo que o resultado final será positivo. Ao mesmo tempo, é um presente muito especial para os fãs portugueses do Endurance, que terão assim a possibilidade de ver os carros LMP2, LMP3 e LMGTE em duas corridas de 4 horas”.

Foto: JB Photopress/José Bispo