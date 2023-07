Autódromo Internacional do Algarve prepara festa especial para a ronda dupla do ELMS | AutoSport

As duas últimas corridas do calendário de 2023 do European Le Mans Series (ELMS) terão como palco o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), preparando o traçado uma festa especial para receber o pelotão do ‘europeu’ de resistência.

No próximo mês de outubro, entre os dias 20 e 22, a ronda dupla do European Le Mans Series no AIA fecha a temporada de 2023, com pilotos portugueses na luta pelo triunfo, assim como a Algarve Pro Racing. Como tal, e até porque se comemoram os 15 anos do AIA, o circuito de Portimão prepara a sétima vez que recebe esta competição, que colocará no paddock as equipas que inscreveram os 42 automóveis que integram o pelotão permanente do campeonato, dividido entre LMP2, LMP3 e LMGTE.

“Para nós no Autódromo Internacional do Algarve receber o ELMS é como juntar uma parte da nossa família para um fim de semana muito especial. A paixão que nos motiva é comum a todos os que estão envolvidos no ELMS e é dessa forma que recebemos todos os seguidores do campeonato, pilotos, equipas e acompanhantes. Estamos muito felizes por, uma vez mais, termos estas fantásticas grelhas de partida na nossa ‘montanha-russa’, com diversos pilotos e equipas portuguesas a lutar pelas vitórias finais”, comenta Paulo Pinheiro, o CEO do Autódromo Internacional do Algarve.

Os bilhetes estão disponíveis no website do circuito, começando o preço nos 10€, com entrada gratuita para crianças entre os 3 e os 7 anos, que permitirão ver ao vivos os pilotos portugueses: Manuel Espírito Santo e Pedro Perino, com Miguel Cristóvão, no ELMS, Bernardo Pinheiro, na Ligier European Series e a equipa Algarve Pro Racing na classe LPM2, do European Le Mans, mais uma vez aspirantes às vitórias e ao lugar no pódio.

Fazem ainda parte do programa oficial deste fim de semana, três séries Internacionais: a Le Mans CUP, a Ligier European Series, assim como a final Mundial da Radical World Series.