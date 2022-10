Autódromo Internacional do Algarve confirmado como palco final do ELMS até 2025 | AutoSport

O promotor do European Le Mans Series (ELMS), a Le Mans Endurance Management (LMEM) e o Autódromo Internacional do Algarve renovaram o acordo para que as 4 Horas de Portimão mantenham-se no calendário da competição como palco para a ronda final da temporada até 2025.

Depois do MotoGP e do mundial de Superbikes, o circuito algarvio continua a impressionar os grandes campeonatos quatro rodas, tendo passado por Portimão a Fórmula 1 e Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA confirmou já a sua presença nas próximas épocas, agora também o ELMS vai continuar a visitar o traçado. As 4 Horas de Portimão passaram a marcar presença desde 2017 como final do calendário do ELMS, substituindo o Circuito do Estoril que serviu como palco da prova de resistência europeia nas duas temporadas anteriores.

As 4 Horas de Portimão de 2023 realizam-se a 22 de outubro.

Foto: JB Photopress/José Bispo