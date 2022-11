Algarve Pro Racing pode ter programa no IMSA em 2023 | AutoSport

A equipa portuguesa Algarve Pro Racing passou por momentos complicados ainda antes da época do Campeonato do Mundo da FIA de Resistência (WEC) ter começado, depois da retirada a inscrição da G-Drive, a equipa russa que era operada pela estrutura portuguesa. A G-Drive, como o AutoSport na altura deu conta, não aceitou as condições da FIA para pilotos e equipas russas poderem competir nos seus campeonatos e retirou-se da lista de inscritos, deixando a APR sem trabalho. O norte-americano Steven Thomas, que substituiu Daniil Kvyat como um dos 3 pilotos do carro, permitiu à estrutura portuguesa poder continuar na classe LMP2 do WEC com o carro #45 e manter os seus funcionários. A equipa portuguesa inscreveu ainda dois Oreca LMP2 no European Le Mans Series, depois de ter concluído as 24 Horas de Daytona, prova do IMSA Sportscar Championship em janeiro e ainda com a designação G-Drive Racing by APR.

Para 2023 a equipa portuguesa pode apostar por rumar aos Estados Unidos da América com um dos seus LMP2, competindo a tempo inteiro no IMSA, para além de completar o seu programa com o regresso ao Asian Le Mans Series e possivelmente, a manutenção no European Le Mans Series. Com a reorganização da categorização dos pilotos no WEC, a Algarve Pro Racing pode não vir a competir no mundial da FIA.

Para já, a equipa algarvia vai rumar ao Bahrein para a derradeira prova do calendário de 2022 do WEC, mantendo-se no mesmo traçado para os testes de pós-temporada dedicados aos pilotos estreantes, apresentando o maior alinhamento de pilotos no teste na classe LMP2. Vão pilotar o carro da equipa, Filip Ugran, Mahaveer Raghunathan, Kyffin Simpson e Fred Poordad.



Foto: JB Photopress/José Bispo