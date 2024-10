Algarve Pro Racing alcança duplo pódio no ELMS

A Algarve Pro é a primeira equipa a conseguir duplo pódio na classe LMP2 este ano, e com isso reforçou a sua candidatura ao título do ELMS Pro-Am em Mugello. A equipa sedeada no Algarve assegurou dois pódios nas classes LMP2 e LMP2 Pro-Am nas 4 Horas de Mugello, apesar de ter enfrentado desafios de vários safety cars e uma bandeira vermelha.

A equipa #25, composta por Kaiser, Caldwell e Lynn, terminou em segundo lugar na geral, mas foi eliminada da corrida ao título devido a infortúnios anteriores. No entanto, a equipa #20, composta por Lentoudis, Bradley e Quinn, continua na luta pelo campeonato LMP2 Pro-Am.

O forte desempenho da Algarve Pro em Mugello realça a sua velocidade e capacidades estratégicas, dando-lhes um impulso para a ronda final em Portimão.

Para o Chefe de Equipa da Algarve Pro Racing, Stewart Cox: “estou razoavelmente satisfeito com o que alcançámos nas 4 Horas de Mugello do European Le Mans Series. O carro #25 LMP2 Pro sempre teve o ritmo para terminar no pódio e sabemos que todos os ingredientes estavam lá para lutar pelos títulos da geral e LMP2, por isso é frustrante e dececionante estar fora da disputa nesta fase.

Não tem nada a ver com sorte, é uma questão de gestão.

A culpa é nossa, enquanto equipa, porque tudo o que tínhamos de fazer era não cometer erros e colocámo-nos nesse tipo de posições em Spa e Le Castellet. Isto é claro quando se olha para o carro #20 LMP2 Pro-Am, que não para de dar. Nunca esperámos estar na luta pelo título LMP2 Pro-Am à entrada para a última corrida e tudo se deve ao facto de os pilotos, Kriton (Lentoudis), Richard (Bradley) e Alex (Quinn), não terem tido quaisquer problemas nas corridas. Parabéns a eles”.