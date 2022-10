4H Portimão, ELMS, Miguel Cristóvão: “estou aqui para lutar por uma boa classificação” | AutoSport

Xavier Lloveras no Ligier JS P320 – Nissan #10 da Eurointernational, companheiro de equipa de Miguel Cristóvão na ronda de Portimão, foi o sétimo mais rápido na sessão de qualificação das 4 Horas de Portimão, última prova da temporada do European Le Mans Series.

O português voltou às corridas da categoria em Spa-Francorchamps, a anterior ronda da segunda competição do organizador das 24 Horas de Le Mans, ao volante dos comandos de um Ligier JS P3 inscrito pela equipa italiana Eurointernational.

Com estas duas provas, Miguel Cristóvão visa preparar a temporada de 2023, mas nem por isso deixa de estar determinado em conquistar um bom resultado frente ao público que se deslocará amanhã ao Autódromo Internacional do Algarve.

Ao longo dos treinos, a equipa transalpina, juntamente com piloto português e o seu colega de equipa, Xavier Llovera, tem vindo a experimentar diferentes soluções para colocar o carro francês o mais eficaz possível.

Na qualificação, o jovem espanhol foi para a pista com uma afinação que acabou por não dar os frutos desejados, mas ainda assim, conseguiu um bom sétimo posto entre os concorrentes da classe LMP3. “Alterámos o camber, mas não foi a melhor opção. Acontece… O Xavier fez um excelente trabalho e vamos arrancar de sétimo, o que é positivo. Ficámos muito perto do quinto lugar, a apenas 0,080s. Penso que estamos numa boa posição para podermos conquistar um resultado de relevo”, frisou Miguel Cristóvão.

O português a realizará o arranque da corrida de quatro horas de amanhã, mostrando-se confiante na obtenção de um bom resultado. “O nível nesta competição é muito elevado e claro, toda gente está em pista para fazer o máximo possível. O meu principal objectivo é preparar 2023, mas claro que estou aqui para lutar por uma boa classificação. Vamos ter de gerir muito bem o tráfego e jogar bem estrategicamente. Penso que, se conseguirmos fazer isto bem, teremos ritmo para terminar numa boa posição, uma vez que a nossa afinação de corrida é muito boa”, apontou com confiança Miguel Cristóvão.

A corrida de amanhã, que fechará a temporada das European Le Mans Series, terá o seu início às 13h00 e poderá ser seguida no website da competição e na Sport TV.